SDP:n Eloranta: : Viisas hallitus vahvistaisi nuorten tulevaisuudenuskoa

– Nuorilta leikkaaminen on koko Suomen kannalta huonoa politiikkaa. Lyhyen tähtäimen pieni säästö tulee kalliiksi pidemmällä aikavälillä. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Maassamme on arviolta jo nyt 60 000 syrjäytynyttä nuorta ja 10 % on syrjäytymisuhassa. Kuinka paljon heitä onkaan tämän hallituksen jälkeen? Erityisesti hallituksen leikkaukset etsivään nuorisotyöhön, työpajatoimintaan ja lastensuojelun jälkihuoltoon osuvat juurikin näihin pahimmassa syrjäytymisuhassa oleviin nuoriin ja niistä leikkaaminen tulee vielä kalliiksi, Eloranta sanoo.

Välikysymyskeskustelussa oppositio arvosteli hallitusta kovasanaisesti nuoriin kohdistuvista leikkauksista ja heikennyksistä. Keskustelussa toistuva teema oli erityisesti nuorten huoli omasta tulevaisuudestaan.

– Hallitus perustelee leikkauksia nuorten tulevaisuudella. Sanotaan, että velkaa ei saa jättää nuorten maksettavaksi. On tärkeää, että taloutta tasapainotetaan, mutta miksi hallitus tekee sen juuri nuorten kustannuksella. Tulevaisuusbarometrin mukaan enää vain 34 prosenttia nuorista odottaa innolla tulevaisuutta ja näkee mahdollisuuksia. Eniten epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttavat oma tulevaisuus, työelämä ja työnteko. Viisas hallitus pyrkisi tässä tilanteessa vahvistamaan nuorten tulevaisuudenuskoa ja tukemaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Yleensä sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus. Pitäisi ymmärtää, että nuorten aika on nyt. Nuorilta leikkaaminen heikentää koko Suomen tulevaisuutta, Eloranta toteaa.