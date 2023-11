20-vuotisjuhliaan ensi kesänä viettävä Flow Festival julkistaa ensimmäiset esiintyjänsä

Vuonna 2004 perustettu Flow Festival on kasvanut 4000 hengen intiimistä klubitapahtumasta yli 90 000 vieraan kansainvälisesti arvostetuksi musiikki- ja kaupunkifestivaaliksi. Legendaarisilla VR:n makasiineilla ensimmäisen kerran järjestetty Flow kotiutui vuonna 2007 Suvilahden vanhalle voimala-alueelle Helsingissä. Kahdenkymmenen toimintavuotensa kuluessa Flow on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Euroopan ainutlaatuisimmista festivaalikokemuksista ja juhlistaa kesällä 2024 menneitä ja tulevia vuosia häikäisevällä ohjelmistolla.

Flow’n lavalla nähdään ensi kesänä hurmiollista suosiota nauttiva brittiläinen musiikintekijä, tuottaja, DJ ja elektronisen musiikin huippunimi Fred again.., jonka suurimmat hitit ovat striimanneet satoja miljoonia ja joka huomioitiin vastikään Grammy-ehdokkuudella. Lisäksi Flow’hun saapuvat brittipopin legenda Pulp, tammikuussa uuden levynsä Wall of Eyes julkaiseva, Radioheadistakin tunnettujen Thom Yorken ja Jonny Greenwoodin ja jazz-rumpali Tom Skinnerin yhtye The Smile sekä tuoreen menestysalbuminsa I Inside the Old Year Dying tänä vuonna julkaissut arvostettu laulaja-lauluntekijä PJ Harvey.

Ensi kesän esiintyjien joukkoon liittyvät myös brittiläisen popmusiikin valovoimainen tähti Jessie Ware, yksi nykypäivän hiphopin kiinnostavimmista ja monipuolisimmista taiteilijoista Denzel Curry sekä jättihitillään Strangers komeetan lailla popmusiikin kiertoradalle singahtanut Kenya Grace. Flow hemmottelee tunnetusti myös DJ- ja klubimusiikin ystäviä: tänä vuonna festivaalilla esiintyvät hurjassa nosteessa oleva DJ-duo Overmono, berliiniläinen queer-klubisensaatio Herrensauna sekä kolmen merkittävän newyorkilais-DJ:n Joe Claussellin, François K:n ja Danny Krivitin ikoninen klubikonsepti Body & Soul.

Kotimaisista huippuartisteista Flow’ssa nähdään suomalaisen hiphop-musiikin kiehtovin hahmo ibe, suurmenestystä nauttiva Arppa erikoiskeikallaan Arppa & Sunnuntain Seireenit ja keväällä 2024 julkaistavan uuden levynsä kokonaisuudessaan festivaalilla esittävä Antti Autio. Lisäksi lavalle nousevat trumpetisti Verneri Pohjola: Monkey Mind -superkokoonpano, tuoreella soundillaan hurmaava kokeellisen instrumentaalimusiikin yhtye Tinyhawk & Bizzarro sekä yksi kansainvälisestikin mielenkiintoisimmista kotimaisista artistitulokkaista Joalin.

Flow Festivalin elämys rakentuu kansainvälisen ja kotimaisen musiikin lisäksi monipuolisesta taiteesta, huippulaatuisesta ravintolatarjonnasta sekä Suvilahden lumoavasta festivaalialueesta. Flow Festivalin kolmen päivän liput sekä Gold-liput ovat nyt myynnissä Ticketmasterissa ja Tiketissä.

Flow Festival 2024 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 9.–11.8.2024. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistetut esiintyjät ovat Fred again.., Pulp, The Smile, PJ Harvey, Jessie Ware, Denzel Curry, Kenya Grace, Overmono, Body & Soul: Danny Krivit, Joe Claussell & François K, Herrensauna , ibe, Arppa & Sunnuntain Seireenit, Antti Autio 4, Verneri Pohjola: Monkey Mind, Joalin ja Tinyhawk & Bizzarro.

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2024 yhteistyökumppaneita ovat Lanson, Polestar, Vaasan, Tietoevry, Helsingin kaupunki ja Helsingin Sanomat.

Liput:

https://www.flowfestival.com/liput/

3 päivän lippu: 229 €

3 päivän Gold-lippu: 339 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

Lehdistökuvat: https://www.flowfestival.com/flow-festival/media/