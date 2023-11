Merkittävä uusi luonnonsuojelualue Kuusamoon (Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa)

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toteutettiin infrahankkeita kohtuullisesti - päällystyksiä vähän kustannustason noustessa (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) 20.11.2023 09:35:20 EET | Tiedote

Kulunut kesä on ollut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon osalta kaksijakoinen. Tie- ja siltahankkeiden toteuttamisen osalta kesä on ollut kohtuullisen vilkas, mutta päällystyksiä sen sijaan on voitu toteuttaa poikkeuksellisen vähän. Yksityistieavustuksiin oli käytettävissä poikkeuksellisen hyvin rahoitusta. Myös joukkoliikenteen kehittäminen on jatkunut uusien hankintojen myötä.