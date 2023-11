Omaishoitoyhteisö tuo turvaa

Omaishoito osaksi hoivan kokonaisratkaisua! 21.4.2023 09:38:09 EEST | Tiedote

Väestö ikääntyy, huoltosuhde heikkenee, työikäinen väestö hupenee ja hoiva-ala on kriisissä. Tämä on kestämätön yhtälö. Seuraavan hallituksen on otettava läheis- ja omaishoito osaksi hoivan kokonaisratkaisua.