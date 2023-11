Satakunnan talouden ja työllisyyden lähiajan näkymät ovat vaisut – pidemmällä tähtäimellä valoisampaa

Keväällä 2023 teollisuuden liikevaihdon kehitys Satakunnassa kääntyi voimakkaaseen laskuun. Myös kaikilla toimialoilla yhteensä yritysten liikevaihto laski. Osalla toimialoja liikevaihdon laskun taustalla näyttäisi kuitenkin vaikuttavan pääasiassa hintojen lasku ja tuotanto on voinut jopa kohota. Lisäksi henkilöstömäärä ja palkkasummat ovat edelleen kasvaneet, mikä viittaa talouden pysyneen ainakin jonkinlaisessa vireessä.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomi on loppuvuoden taantumassa. Taantuman syy on ministeriön mukaan hintojen nousu, joka on vähentänyt kotitalouksien kulutusta. Toimialoista kärsii etenkin rakentaminen. Elinkeinoelämän näkymät ovat myös Satakunnassa tulevan talven ja kevään osalta varsin vaisut, mutta jo vuoden tähtäimellä odotukset ovat optimistisemmat. Hiljattain julkistetun selvityksen mukaan Suomeen on suunnitteilla vihreän siirtymän investointeja lähes 60 miljardin euron arvosta. Tästä 9,3 miljardia euroa kohdistuu Satakuntaan, mikä on kolmanneksi eniten kaikista maakunnista. Esimerkiksi mittavia aurinkoenergiainvestointeja ja tuulivoimahankkeita on rakenteilla ja suunnitteilla eri puolilla maakuntaa.

Työttömyys on kasvussa – työvoiman saatavuus ei silti helpottumassa

Työvoiman kysyntä on Satakunnassa laskenut ja työttömyys kääntynyt nousuun. Määrällisesti eniten on kasvanut toisen asteen koulutuksen saaneiden työttömien ja työttömien miesten määrä. Myös pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa. Ainoastaan yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on vielä alentunut. TE-toimiston kautta hakuun tulleiden uusien avoimien työpaikkojen määrä tammi-syyskuun aikana Satakunnassa on vähentynyt 27 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Sekä lomautuksia että irtisanomisia koskevat muutosneuvottelut ovat tänä vuonna lisääntyneet viime vuoteen verrattuna. Työttömien määrän arvioidaan Satakunnassa kasvavan sekä seuraavan puolen vuoden että vuoden aikana.

Vaikka työnantajien kokemat rekrytointiongelmat ovat hieman helpottuneet viime vuodesta, ovat ne silti edelleen korkealla tasolla. Työvoimapulaa useammin kyse on ns. kohtaanto-ongelmasta, eli samanaikaisesti monissa ammateissa on sekä paljon avoimia työpaikkoja että korkea työttömyys. Työvoiman saatavuuden ei odoteta merkittävästi helpottuvan ensi vuonna. Pitkään jatkunut negatiivinen väestönkehitys ja pula osaavasta työvoimasta edellyttävät panostuksia kaiken käytettävissä olevan työvoimapotentiaalin hyödyntämiseen sekä työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen.

Katsauksen arviot on tehty lokakuussa. Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2023 -raportti löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivustolta osoitteessa tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat.

Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä TE-toimiston ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Satakunnassa alueellisten kehitysnäkymien kokoamiseen osallistuvat ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston lisäksi Satakuntaliitto, Satakunnan kunnat, Prizztech Oy, Finnvera Oyj:n Lounais-Suomen alue, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan Teknologiateollisuus ry, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä alueen oppilaitoksista WinNova, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus.