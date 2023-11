VR hakee logistiikkapalvelujen kasvua uusilta toimialoilta ja vihreästä siirtymästä

VR voitti uuden junaliikennöintisopimuksen Ruotsissa 16.11.2023 12:59:57 EET | Tiedote

VR Sverige on valittu X-trafikin uudeksi junaoperaattoriksi Gävleborgin alueella kesäkuusta 2025 alkaen. Sopimus on 11-vuotinen ja sen arvo on noin 900 miljoonaa kruunua. VR laajensi toimintaansa Ruotsiin yrityskaupalla kesällä 2022 kasvuhakuisen strategiansa mukaisesti ja osallistuu aktiivisesti alueellisiin joukkoliikennekilpailutuksiin.