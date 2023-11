HOK-Elannon henkilöstölle ennätyksellinen kolmen miljoonan euron tulospalkkio jouluksi

Pääkaupunkiseudulla toimiva S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto haluaa kiittää menestyksekästä työtä tehneitä hokelantolaisia vuodesta 2023. Henkilöstölle jaetaan tulospalkkiona joulukuun palkanmaksun yhteydessä yhteensä noin kolmen miljoonan euron suuruinen summa.

- Me HOK-Elannossa haluamme olla palvelualan paras työpaikka ja tarjota asiakkaillemme loistavan asiakaskokemuksen. Henkilöstömme hyvä työ on HOK-Elannon menestyksen tekijä, sillä he ovat tekemässä voittavaa kauppaa ja palvelemassa asiakkaitamme hienolla tiimityöllä. Olen tosi ylpeä hokelantolaisista, ja kiitos hyvästä kuluneesta vuodesta kuuluukin kaikille heille. Sen vuoksi haluamme kiittää hokelantolaisia rahallisesti näin vuoden päätteeksi, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen kiittää.

Tulospalkkio maksetaan 15.12. maksuhetkellä työsuhteessa olevalle HOK-Elannon koko –ja osa-aikaiselle henkilöstölle, joilla ei ole henkilökohtaista tulospalkkiomallia. Tulospalkkio maksetaan suhteessa vuoden 2023 tammi-lokakuun aikana tehtyihin työtunteihin. Kokoaikaiselle työntekijälle se tarkoittaa jopa noin 770 euron kokonaissummaa. Palkkion keskiarvo on yli 460 euroa.