Isku sairaalaan Gazassa: Kaksi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön lääkäriä kuoli

Kaksi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön lääkäriä sai surmansa Al-Awdan sairaalaan osuneissa iskuissa Gazan pohjoisosassa tiistaina 21.11.

Kaksi järjestön lääkäriä, Mahmoud Abu Nujaila ja Ahmad Al-Sahar, sekä kolmas Al-Awdan sairaalassa työskennellyt lääkäri Ziad Al-Tatari, kuolivat Al-Awdan sairaalaan osuneessa iskussa. Al-Awda oli yksi ainoita toiminnassa olevista sairaaloista pohjoisessa Gazassa.

Abu Nujaila ja Al-Sahar olivat rakennuksessa, kun sairaalan kolmanteen ja neljänteen kerrokseen osui. Iskussa haavoittui vakavasti useita terveydenhuollon työntekijöitä, myös Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijöitä. Lääkärit Ilman Rajoja on jakanut säännöllisesti tietoa konfliktin osapuolille Al-Awdan toiminnasta ja terveydenhuollon henkilökunnan läsnäolosta sairaalassa. Israelin viranomaisille jaettiin maanantaina 20.11. myös GPS-koordinaatit.

”Kollegamme jatkavat satojen potilaiden hoitoa Gazassa todella vaikeissa olosuhteissa. Heillä ei ole juuri tarvikkeita tai lääkkeitä sairaanhoitoa varten. Lääkäreitä kuolee sairaalasänkyjen viereen – tällaista ei pitäisi tapahtua. Tämän täytyy loppua”, sanoo Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja.

Maanantain tietojen mukaan yli 200 potilasta oli yhä Al-Awdan sairaalassa ilman tarvitsemaansa hoitoa. Nämä potilaat on kiireellisesti ja turvallisesti evakuoitava muihin toiminnassa oleviin sairaaloihin. Kaikki sairaalat Gazassa ovat olleet ylikuormitettuja lokakuun alun jälkeen jatkuvien puutteiden, iskujen ja potilaiden valtavan määrän takia.

Lääkärit Ilman Rajoja on työskennellyt Al-Awdan sairaalassa vuodesta 2018. Järjestö on tarjonnut siellä kirurgista hoitoa.

Useita iskuja sairaanhoitoon viime päivinä

Lääkärit Ilman Rajoja on kohdannut viime päivinä myös muita järkyttäviä tilanteita.

Lauantaina 18.11. Lääkärit Ilman Rajoja yritti evakuoida 137 työntekijäänsä tai heidän perheenjäseniään Pohjois-Gazasta etelään. Saattueesta oli ilmoitettu konfliktin osapuolille ja se kulki Israelin armeijan osoittamaa reittiä. Saattue joutui odottamaan monta tuntia ruuhkautuneella tarkastuspisteellä. Kun työntekijät kuulivat ammuskelua, he päättivät palata takaisin järjestön toimipisteeseen Pohjois-Gazaan. Paluumatkalla saattuetta kohti ammuttiin, jolloin yksi työntekijän perheenjäsen kuoli ja toinen haavoittui.

Maanantaina 20.11. järjestön klinikka Gazan kaupungissa joutui raskaiden taisteluiden keskelle. Työntekijät näkivät yhden seinän romahtavan ja osan rakennuksesta olevan tulessa. Kadulla nähtiin tuolloin israelilainen panssarivaunu.

Myös neljä järjestön autoa poltettiin tilanteessa. Viides auto oli pysäköity kadun toiselle puolelle: se oli hajonnut kahteen osaan ikään kuin raskaan ajoneuvon tai panssarivaunun puristamana. Autot ja klinikka oli merkitty selkeästi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tunnuksella. Autot olivat samoja, joilla järjestö yritti lauantaina evakuoida työntekijöitään ja näiden perheitä.

”Iskut terveydenhuoltoon ovat vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus. Iskuja on tapahtunut järjestelmällisesti viimeisten viikkojen aikana. Gazaan on saatava välittömästi tulitauko, saarto on lopetettava ja terveydenhuollon laitoksia ja työntekijöistä on suojeltava”, painottaa Konate.