Katja muutti Suomeen ja sai yllättäen apua bussikuskilta - nyt Pelkosenniemi panostaa yhteisöllisyyteen naapuriapusovelluksella

Naapuriapusovellus Commu sai YK:n tunnustuksen ukrainalaisten auttamisesta 19.10.2023 08:28:37 EEST | Tiedote

Kotimainen, nuorten yrittäjien rakentama yhteisöalusta Commu on saanut Yhdistyneiden Kansakuntien "Partnership for Sustainability" -tunnustuksen. Commu on mahdollistanut Suomeen saapuneille ukrainalaisille pakolaisille helpon tavan pyytää apua paikallisilta. Täysimittaisen sodan alettua sovellus on yhdistänyt tuhansia suomalaisia ja ukrainalaisia.