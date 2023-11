Kampin metroaseman läntinen lippuhalli poistuu käytöstä

Kampin metroaseman Fredrikinkadun lippuhalli sulkeutuu

Kampin metroaseman läntinen Fredrikinkadun sisäänkäynti ja lippuhalli poistuvat käytöstä 4.12.2023 alkaen. Korvaava reitti metroasemalle kulkee Kampin kauppakeskuksen kautta. Lippuhallin hissit ovat edelleen käytössä ja niille kuljetaan Kampinkujan kautta. Hissin käyttöä suositellaan vain liikkumisesteisille, lastenvaunujen kanssa liikkuville sekä polkupyörän kanssa matkustaville ruuhkan vähentämiseksi.

Kulku Kampin metroaseman lippuhallista Sähkötaloon suljetaan

Lippuhallin yhteydessä oleva Kampinkujan puoleinen hissi-, liukuporras- ja porrasyhteys Sähkötalon maanalaiselle kauppakäytävälle poistuu käytöstä 4.12. Kauppakäytävälle pääsee jatkossa kulkemaan Sähkötalon kautta Kampinkujalta tai Malminrinteeltä.

Taksiasema siirtyy, jalankulkijoiden, autojen ja pyöräilijöiden poikkeusreitit säilyvät ennallaan

Ajoneuvoliikenne on ohjattu vuoden 2027 loppuun saakka Malminkadulle, joka on avattu läpiajoliikenteelle terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen ajaksi. Lippuhallin edessä sijainnut taksiasema on siirretty Runeberginkadulle Sähkötalon eteen.

Töitä tehdään pääasiassa arkisin kello 6 ja 18 välillä

Kaikki melua aiheuttavat työt ajoitetaan arkipäiville klo 6–18 väliselle ajalle, mutta joitain metroon liittyviä töitä joudutaan suorittamaan myös yöaikana metro- ja matkustajaliikenteen ollessa pysähdyksissä. Turvallisuuden ja sujuvan liikkumisen takaamiseksi työmaa-alueelle asennetaan tarvittavat liikennemerkit, opasteet ja väliaikaiset esteet.

Lippuhalli puretaan töiden edetessä

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus sai rakennusluvan 9.11.2023, ja rakennusluvan alaiset työt alkavat suunnitelmien mukaan vuodenvaihteen tienoilla. Työt alkavat töillä Runeberginkadun alla sekä Salomonkadun ja lippuhallin välisellä osuudella. Töiden edetessä nykyinen lippuhalli puretaan. Uusi lippuhalli rakennetaan tulevan terveys- ja hyvinvointikeskuksen katutasoon.