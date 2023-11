Crisp yhteistyöhön Suomen ykkösgolfaajan Sami Välimäen kanssa

24-vuotias Sami Välimäki voitti ensimmäisenä suomalaisena DP World Tour Rookie of the Year -palkinnon vuonna 2020. DP World Tour Ranking -tilastoissa hän on kauden päätyttyä sijalla 12. Ammattilaisena Välimäki on pelannut vuodesta 2009, Suomen mestaruuksia hänellä on kolme.

Välimäki voitti uransa toisen Euroopan-kiertueen kilpailun Qatarissa lokakuussa. Sunnuntaina 19.11. varmistui Välimäen pääseminen täydellä kortilla ensi kaudella pelattavalle PGA-ammattilaiskiertueelle, joka on golfin merkittävin vuosittainen ammattilaiskiertue. PGA Tour on pelattu vuodesta 1916 asti. Kukaan suomalainen ei ole aiemmin päässyt PGA-turnaukseen täydellä pelioikeudella.

Crispin ja Sami Välimäen yhteistyöhön kuuluvat muun muassa näkyvyys pelipaidassa ja golf bagissä sekä erilaiset yhteiset aktiviteetit. Välimäki pitää Crispiä luonnollisena yhteistyökumppanina.

”Crisp on laadukas tuote ja hyvä brändi, joka on paljon mukana urheilussa, ja jo aiemmin myös golfissa. Mahtavaa päästä yhteistyöhön ja meillä on siistejä ideoita työstössä tulevaisuuteen!” Sami Välimäki sanoo.

”Hienoa saada Sami mukaan Crispin talliin. Heti sopimuksen varmistumisen jälkeen Sami pelasi itsensä ensimmäisenä Suomalaisena PGA Tourille, mikä on todella hieno asia suomalaiselle golfille ja tietenkin myös Crispille”, sanoo Sinebrychoffin sponsoroinnista vastaava markkinointijohtaja Joonas Säkkinen.

Sinebrychoffin Crisp-oluet on valmistettu hiilineutraalisti Suomessa, ja alkoholittomina vaihtoehtoina ne edistävät kohtuullista juomakulttuuria. Crisp on markkinan johtava alkoholiton olut Suomessa. Vuonna 2023 Crisp valittiin Suomen Paras Olut -kilpailussa parhaaksi alkoholittomaksi tai vähäalkoholiseksi olueksi.

Alkoholittoman oluen saatavuus ja laaja valikoima on myös osa Carlsberg-konsernin ja Sinebrychoffin Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -vastuullisuusstrategiaa, jonka yksi osa-alue on kohtuullisen juomisen kulttuurin lisääminen. Alkoholittomien vaihtoehtojen määrä ja korkea laatu tukevat kuluttajan valintaa nauttia oluesta tai muista juomista ilman alkoholia.