TAMK tukee nuorten mielenterveyttä Mielihyvin duunissa -hankkeessa – haastamme mukaan kaikki oppilaitokset!

Erilaiset henkistä hyvinvointia ja jaksamista kuormittavat tekijät ovat lisääntyneet nuorten arjessa viime vuosien aikana. Myös oppilaitoksissa on tunnistettu, että opettajat tarvitsevat entistä enemmän työkaluja ja osaamista mielen hyvinvoinnin työstämisen tueksi. Opetushallituksen julkaiseman tulevaisuuden osaamistarpeita kartoittavan raportin mukaan mielenterveysteema on ammatillisen koulutuksen opettajien osaamistarpeissa ykkösenä.

Mielihyvin töissä -hankkeen tavoitteena onkin kasvattaa työnantajien, oppilaitosten ja työterveyshuollon osaamista nuorten työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn tukemisessa erilaisin menetelmin. Työuran alussa oleville tai sille siirtyville nuorille hanke tarjoaa matalan kynnyksen tukea mielenterveyttä ja työelämätaitoja vahvistamaan. Tampereen ammattikorkeakoulun rooli hankkeessa on vahvistaa erityisesti ammatillisen toisen asteen oppilaitosten opettajien osaamista mielenterveyskysymyksissä. Mukaan on kutsuttu myös Suomen kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut. Teema tulee huomioida läpileikkaavasti opetuksessa ja siitä on tärkeää puhua myös osana opettajien koulutusta. TAMKin kanssa osatoteutuksessa on mukana myös Silta-Valmennusyhdistys, jonka vastuulla on erityisesti tuoda kehittämiseen mukaan nuorten kokemus ja ääni.

Kaikki mukana muutoksessa

Mielenterveyden haasteiden kohtaamiseen liittyvä osaaminen mielletään usein erityisosaamiseksi, vaikka kyseessä on ihmisen kohtaamisen ja kuulemisen taito. Hankkeen tavoitteena ei ole tehdä opettajista diagnostiikan ammattilaisia tai terapeutteja, vaan antaa heille perustiedot ja -taidot mielenterveyden teemoista. Opiskelijoiden myötä ymmärrys mielen hyvinvoinnin merkityksestä siirtyy myös tulevaisuuden työpaikoille.



– Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen ihmisen ja ammattilaisen kansalaistaito, toteaa hankkeen TAMKin projektipäällikkö Kirsi Purhonen.

Mielen hyvinvoinnin tukeminen kuuluu kaikille oppilaitoksille ja opettajille, jotka kohtaavat nuoria päivittäin. Yksin ei kukaan kuitenkaan pysty maailmaa muuttamaan, joten TAMK haluaa kutsua kaikki oppilaitokset mukaan talkoisiin. Oppilaitosyhteistyön koordinoinnista vastaa TAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOK.

Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Valo-Valmennusyhdistys, Vaasan yliopisto ja Väestöliiton Hyvinvointi Oy.

Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Hanke on käynnissä 1.9.2023–31.3.2025.