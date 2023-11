Helmarit nimetty UEFA Nations Leaguen päätösotteluihin

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi joukkueensa UEFA Nations Leaguen päätösotteluihin keskiviikkona mediatilaisuudessa Helsingissä. Lokakuun ryhmään verrattuna uusina pelaajina joukkueeseen nousevat Anna Koivunen, Emmi Siren ja Vilma Koivisto.

Olga Ahtinen on sivussa sivusidevamman johdosta. Ahtisen odotetaan palaavan kentille ensi vuoden puolella. Heidi Kollanen sai Helmareiden edellisessä ottelussa kilpailun toisen keltaisen korttinsa, joten hän on pelikiellossa Romaniaa vastaan, mutta käytettävissä taas Slovakia-ottelussa.

Suomi johtaa B-liigan lohkoansa puhtaalla pelillä. Helmarit varmistaa lohkovoiton ja nousun A-liigaan, mikäli joukkue voittaa Romanian torstaina 30. marraskuuta kello 18.45 Turun Veritas Stadionilla pelattavassa ottelussa. UEFA Nations Leaguen päätösottelunsa Suomi pelaa Slovakiaa vastaan Trnavassa tiistaina 5. joulukuuta Suomen aikaa kello 20.00.

Nousu A-liigaan antaisi Suomelle erinomaiset lähtöasetelmat vuoden 2024 EM-karsintoihin ja takaisi paikan EM-jatkokarsinnoissa. EM-karsinnat pelataan samalla järjestelmällä kuin Nations League, lue lisää >>

Helmarit UEFA Nations Leaguen päätösotteluissa:

Tinja-Riikka Korpela, AS Roma

Anna Tamminen, Hammarby IF

Anna Koivunen, Brommapojkarna

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Joanna Tynnilä, Brann

Eva Nyström, Hammarby IF

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Emmi Siren, KuPS

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, Sampdoria

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Emma Peuhkurinen, KIF Örebro

Katariina Kosola, BK Häcken

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, KuPS

Anni Hartikainen, KuPS

Vilma Koivisto, IFK Norrköping

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Leicester City FC

Heidi Kollanen, KIF Örebro

Oona Sevenius, Como

Lotta Lindström, HJK

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE

Eveliina Parikka, tiedottaja

040 732 3708

eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi