Alueelliset kehitysnäkymät: lähitulevaisuuden näkymät Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla haastavat, alueella odotetaan suurinvestointien toteutumista

Elinkeinoelämässä odotettavissa synkkä talvi, mutta toiveikas tulevaisuus



Pohjanmaan ELY-keskusalueen elinkeinoelämä on monipuolista. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa on hyvin edustettuna niin vientipainotteinen teollisuus, alkutuotanto, kaupan ja palveluiden ala kuin rakennustoimialakin. Yritysten tunnelmat ovat kuitenkin monilla toimialoilla viimeisimpien selvitysten mukaan varsin pessimistiset: toimintaa ovat vaikeuttaneet kustannusten kasvu, korkotason nousu, kysynnän hidastuminen, epävarma geopoliittinen tilanne ja osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat. Monilla toimialoilla tilanne ei vaikuta kuitenkaan yhtä vaikealta kuin koko maassa keskimäärin. Alueella odotetaan, että vaikein tilanne on edessä talven aikana ja ensi vuoden kuluessa näkymät kirkastuvat selvästi.

Alueiden vahvuudet, kuten energia- ja kemianteollisuuden klusterit ovat avainasemassa myös puhtaan siirtymän edistämisessä. Pohjanmaan kauppakamarin laskelmien mukaan alueelle on sijoittumassa vuosikymmenen loppuun mennessä jopa 17 miljardin euron edestä puhtaan siirtymän investointeja, muun muassa akkuketjutoimijoita, vetytehtaita sekä maa- ja merituulivoimaa. Suurinvestointien toteutuminen jakautuu pidemmälle aikavälille, mutta ensimmäiset hankkeet ovat jo lähellä realisoitumista. Investoinneilla odotetaan olevan laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia koko alueelle ja moniin eri toimialoihin. Hankkeiden toteutuminen voi muuttaa elinkeinoelämän tämän hetken pessimististä tilannetta nopeasti positiivisempaan suuntaan.

Osaavan työvoiman saatavuushaasteet piinaavat edelleen



Alueen työllisyystilanne kuuluu maan parhaimmistoon. Sen kääntöpuolena yrityksiä vaivaa jatkuva pula osaavasta työvoimasta. Osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat rajoittavat yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Työvoiman saatavuus ei ole kuitenkaan helpottanut, vaikka tämän vuoden aikana työttömien määrä alueella on hieman lisääntynyt ja työvoiman kysyntä paikoin hieman hellittänyt ainakin viime vuoden ennätyssuureen työpaikkamäärään verrattuna.

Suurinvestointien myötä alueelle syntyy tuhansia uusia suoria työpaikkoja ja työvoiman saatavuuden tilanteen pelätään vaikeutuvan entisestään. Työvoimapulan taklaamiseen käytetään alueella moninaisia keinoja, kuten työvoimakoulutuksia ja täydennyskoulutuksia. Valmiuksia kansainvälisen työvoiman käyttöön pyritään myös lisäämään entisestään.

Työttömyyden kasvun odotetaan taittuvan ensi vuoden aikana, minkä myötä myös työvoiman saatavuus todennäköisesti heikkenee.

Työvoimapula koskettaa kaikkia toimialoja ja kaiken tasoisia osaajia. Alueen ja sen teknologia- sekä prosessiteollisuuden työvoima- ja osaamistarpeista kertoo laajemmin Työvoimabarometri, joka julkaistaan keskiviikkona 29.11. Työvoimabarometri korvaa aiemmin julkaistun Ammattibarometrin, ja sen tavoitteena on tuottaa laadukasta ja kattavaa lyhyen aikavälin tietoa työvoima- ja osaamistarpeista eri toimijoille. Lisää tietoa Työvoimabarometrista työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.

Syksyn 2023 Alueelliset kehitysnäkymät on laadittu lokakuun aikana ELY-keskuksen ja sidosryhmien yhteistyönä. Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus tehdään kaksi kertaa vuodessa. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit.