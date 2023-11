”Satonen tekee raskaalle liikenteelle saman mitä Berner taksiliikenteelle”

Hallitus suunnittelee uudistusta, jonka myötä suomalaisten kuljetusammattilaisten voi olla yhtä vaikea tulla työllään toimeen kuin taksikuljettajien nykyisin. Edellisen kerran, kun kokoomus ja perussuomalaiset olivat samassa hallituksessa, taksialaa valvovaa sääntelyä purettiin holtittomasti, mikä vaikuttaa alaan edelleen. Seuraavaksi työnsä puolesta saavat pelätä raskaan liikenteen ammattikuljettajat.

Hallitus suunnittelee paikallisen sopimisen uudistusta, jolla on vastaavat vaikutukset kuljetusyrityksiin. Hallituksen esitysten myötä tulisi mahdolliseksi rajat ylittävä palkkakilpailu, jossa suomalaiset kuljettajat kilpailevat esimerkiksi itäeurooppalaisten kanssa.

– Kaiken tämän seurauksena käynnistyy palkkojen polkemiskilpailu, jossa suomalainen työntekijä on varma häviäjä. Kukaan ei pysty tosiasiassa valvomaan, millä työehdoilla Suomen teillä kulkevaa raskasta liikennettä kuljetetaan, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

Tällä hetkellä työehdot sovitaan valtakunnan tasolla yleissitovasti. Kaikki kuljetusyritykset noudattavat samoja ehtoja, mikä takaa kuljettajille reilun palkan ja työajat, lyhennysvapaineen.

Kun hallitus tulevaisuudessa avaa mahdollisuuden yrityskohtaisiin työehtosopimuksiin, katoaa kuljetusyritysten motiivi järjestäytyä työnantajaliittoihin. Samalla kuljetusalan yleissitovuus katoaa. Liitossa pelätään, että moni ulkomaalainen kuljetusyritys perustaa Suomeen tytäryhtiön, joka tarjoaa kuljetuspalveluita polkuhintaan.

Lakko-oikeuden rajoitus vie vaikutusmahdollisuudet

Suomen hallitus on kertonut toistuvasti, ettei muissa pohjoismaissa ole juurikaan lakkoja. Teslan työtaistelu Ruotsissa todistaa päinvastaista. Globaali toimija Tesla on kieltäytynyt solmimasta työehtosopimusta ruotsalaisen ammattiliiton kanssa. Teslan kanssa on yritetty neuvotella laihoin tuloksin. Lakko on kestänyt viikkoja ja on laajentunut IF Metallista useisiin muihin ruotsalaisiin liittoihin. Tukityöpyyntöjä ollaan myös lähettämässä Tanskaan, Norjaan ja Suomeen.

- Muissa Pohjoismaissa työntekijöillä on keinoja puolustaa itseään ja edistää omaa hyvinvointiaan. Suomessa ei kohta enää ole. Miten suomalaiset voivat jatkossa reagoida, kun tuki- ja poliittista lakko-oikeutta rajoitetaan radikaalisti, kysyy AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom.

Hallitus on aikeissa rajoittaa poliittisten mielenilmausten ja lakkojen keston yhteen vuorokauteen, satamilta tukilakko-oikeus poistuisi kokonaan ja henkilökohtaisella tasolla työntekijöille tulisi 200€ hyvityssakko laajennetun työrauhavelvoitteen rikkomisesta.