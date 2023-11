Jytyn liittovaltuusto: Valtionosuusveivaus synkistää kuntatyöntekijöitä – ”Säästöpäätöksiä tehdään sokkona”

Hallitus perui viime perjantaina ilmoitetut kuntien valtionosuuksien lisäleikkaukset vuodelle 2024 ja aikoo jaksottaa ne vuosille 2025–2027.

– Viime päivien valtionosuusveivaus on herättänyt suurta huolta kuntakentässä, jota yt-aalto on tänä syksynä muutenkin pyyhkinyt. On huojentavaa kuulla, ettei valtionosuuksiin vielä ensi vuonna tehdä lisäleikkauksia, mutta tulevaisuuden rahoitus näyttää nyt entistä synkemmältä, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kuntien verotusta vähennettiin ja valtionosuuksia leikattiin, kun sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueille. Monessa kunnassa leikkaukset ovat osoittautuneet siirtyneitä sote-menoja isommiksi.

– Pelkonamme on, että säästöpäätöksiä tehdään nyt kunnissa sokkona, kun tulevien vuosien rahoitus on epäselvää, Voima toteaa.

Valtaosa Ammattiliitto Jytyn jäsenistä työskentelee kunnissa ja kuntaomisteisissa yrityksissä ja liikelaitoksissa. Jytyn liittovaltuusto on huolissaan, että säästöt kohdistuvat jo ennestään tiukoille vedettyihin tukipalvelutehtäviin.

– Perinteinen säästömantra ”hallinnon tehostamisesta” ei ole tätä päivää. Tukipalveluista leikkaaminen ei ole kestävä tie. Kun esimerkiksi sihteeri-, talous-, hallinto- ja ict-tehtäviin varataan riittävät resurssit, voivat muut ammattilaiset keskittyä omaan työhönsä. Tämä tuo tehokkuutta ja säästöjä sekä työhyvinvointia kuntasektorille, Jytyn liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko kommentoi.

Lisäksi Jytyn liittovaltuuston huolena on, että valtionosuuksien lisäleikkaukset kurittaisivat erityisesti niitä kuntapalveluja, jotka ovat jo valmiiksi hallituksen leikkaustoimien kohteena.

– Tästä hyvänä esimerkkinä on vapaa sivistystyö. Jos kuntarahoitusta karsitaan vielä lisää, voidaan kysyä, mitä palveluja kunta voi tulevaisuudessa tarjota, Hovi-Kuikko sanoo.

Ammattiliitto Jytyn liittovaltuuston syyskokous pidetään Tampereella 22.–23.11.2023.

Lisätietoja:

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jytyn liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko, puh. 0400 658 753, seija.hovi-kuikko@jytyhallinto.fi