Haegue Yangin vaikuttavat veistokset täyttävät HAMin kaarihallit

Loputon uteliaisuus on johdattanut Haegue Yangin (Soul, 1971) yhteiskunnan, tieteen ja ihmisyyden tutkimiseen – ja asemoinut hänet nykytaiteen tunnetuimpien nimien joukkoon. Saksassa ja Etelä-Koreassa 1990-luvun puolivälistä toiminut Yang on jatkuvassa liikkeessä ja kerää inspiraatiota erilaisista ympäristöistä.

Haegue Yang on tunnettu eri kulttuurien käsityöperinteestä ammentavasta, työläästä mutta samaan aikaan vapaamuotoisesta tekniikastaan, jossa tehdasvalmisteiset ja luonnosta peräisin olevat materiaalit yhdistyvät. Hänen ilmaisutapansa ylittää rajoja, synnyttää immersiivisiä ja aistillisia kokemuksia sekä antaa kipinöitä uusille näkökulmille.

Haegue Yang luo HAMiin aisteja ruokkivan elämyksen

Haegue Yang rakentaa HAMiin kiehtovan veistoksellisen näyttämön, joka käsittelee toistamisen ja uudelleen esittämisen teemoja. Rinnastamalla näennäisiä vastakohtaisuuksia, kuten esittävä ja ei-esittävä tai julkinen ja yksityinen, hän osoittaa niiden keskinäisen riippuvuuden. Peilaamalla ja toistamalla Yang esittää ja varioi myös aikaisempia ja hiljattain syntyneitä teoksiaan. Näin teoskokonaisuudet limittyvät toisiinsa ajallisesti ja käsitteellisesti. Teosten uudelleentulkinnoissa on mukana ääntä ja teosten liikutteluun perustuvaa aktivointia, mikä tekee näyttelystä monia aisteja ruokkivan elämyksen.

Näyttelyn ytimen muodostaa kaksi monumentaalista veistosryhmää: Handles (Kahvat) (2019) ja Warrior Believer Lover – Version Sonic (Soturi Uskova Rakastaja – Soiva versio) (2023). Molemmissa nähdään heliseviä metallikulkusia, joista Yang on tunnettu. Ensimmäisen kerran New Yorkin MoMA:ssa vuonna 2019 nähty Handles on kuudesta veistoksesta, seinille ripustetuista elementeistä, ja äänimaisemasta koostuva moniaistillinen kokemus. Kokonaisuus muuttaa arkiset esineet visuaalisesti vaikuttaviksi liikuteltaviksi teoksiksi, joita voidaan pitää inhimillisten ja mekaanisten olentojen hybrideinä. Warrior Believer Lover – Version Sonic on uudelleentulkinta vuonna 2011 nähdystä kunnianhimoisesta veistoskokonaisuudesta, joka koostui 33 valoveistoksesta. Nyt nähtävä Soiva versio esittelee 21 kulkusilla päällystettyä ja peruukeilla, muovikasveilla, aurinkopaneeleilla, LED-valoilla ja erilaisilla luonnonmateriaaleilla kuten kävyillä koristeltua teosta. Teoksia Handles ja Warrior Believer Lover – Version Sonic säestää ajoittain Isang Yunin (1917–1995) ja Igor Stravinskyn (1882–1971) musiikki, luoden immersiivisiä veistoksellisia sinfonioita.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Belgian Gentissä sijaitsevan S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunstin kanssa. Näyttelyä tukee Museovirasto.

Biografia

Haegue Yang (s. 1971, Soul) asuu ja työskentelee Berliinissä ja Soulissa, ja on kiistatta yksi aikamme tunnustetuimmista nykytaiteilijoista. Hänen ainutlaatuinen visuaalinen ilmaisunsa tuo yhteen erilaisia historioita ja perinteitä muun muassa kollaasien, performatiivisten veistosten ja suurien installaatioiden muodossa. Yang on kiinnostunut moninaisista teemoista ja hän visualisoi ilmiöitä lukuisilla tavoilla, mikä saa hänen taiteensa karttamaan määrittelyjä.

Haegue Yang hyödyntää kulttuurisia merkityksiä kantavia käsityötekniikoita ja materiaaleja: pyykkitelineitä, sälekaihtimia, hanji-paperia (perinteinen, korealainen mulperipuusta valmistettu paperi), keinotekoista olkea. Yangin teokset ovat moniaistillisia ja kokonaisvaltaisia. Hän käsittelee niissä epäsuoran estetiikan läpi muun muassa työvoimaa, muuttoliikettä ja pakolaisuutta. Yang arvostaa yhtenäisten kertomusten sijaan joustavuutta ja varmistaa samalla, että hänen viittauksensa ovat paitsi yllättäviä myös henkilökohtaisia.

Yangille myönnettiin Gesellschaft für Moderne Kunstin Wolfgang Hahn -palkinto Kölnin Ludwig Museumissa vuonna 2018 ja 13. Benesse-palkinto Singaporen biennaalissa vuonna 2022. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyt mm. seuraavissa instituutioissa: National Gallery of Australia (2023); S.M.A.K., Gent (2023); Pinacoteca de São Paulo (2023); SMK – National Gallery of Denmark, Kööpenhamina (2022); Tate St Ives (2020); MMCA, Soul (2020), MoMA, New York (2019); The Bass, Miami Beach (2019); Museum Ludwig, Köln (2018); Centre Pompidou, Pariisi (2016); Leeum Museum of Art, Soul (2015); Kunsthaus Bregenz (2011) ja Etelä-Korean Paviljonki, Venetsian biennaali (2009).

Haegue Yang jatkaa laajaa näyttelytoimintaansa seuraavaksi Thaimaan biennaalissa 2023 ja Lahoren biennaalissa 2024. Lontoon Hayward Gallery järjestää hänen tuotantoaan laajasti esittelevän näyttelyn lokakuussa 2024. Yangin taiteesta on julkaistu lukuisia esseitä ja monografioita, ja hänen teoksiaan on julkisissa kokoelmissa Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa.

Haegue Yang: Kerroksellisia uudelleentulkintoja 24.11.2023–7.4.2024 HAM Helsingin taidemuseossa

Handles-teosryhmän aktivoinnit

torstaina 23.11.2023 klo 18.30, 19.15, 20.15 ja 21.00

lauantaina 2. ja 9.12.2023 klo 14.00

lauantaina 13. ja 20.1.2024 klo 14.00

lauantaina 10. ja 17.2.2024 klo 15.00

lauantaina 2. ja 16.3.2024 klo 14.00

lauantaina 6.4.2024 klo 14.00

Puheohjelma

Karima Boudou ja Kati Kivinen keskustelevat Haegue Yangin taiteesta perjantaina 24.11.2023 klo 18.00

ja keskustelevat Haegue Yangin taiteesta perjantaina 24.11.2023 klo 18.00 Anders Kruegerin luento Haegue Yangin taiteesta perjantaina 19.1.2024 klo 18.00

luento Haegue Yangin taiteesta perjantaina 19.1.2024 klo 18.00 Katve-Kaisa Kontturin luento Haegue Yangin taiteen materiaaleista ja materiaalisuudesta perjantaina 15.3.2024 klo 18.00

luento Haegue Yangin taiteen materiaaleista ja materiaalisuudesta perjantaina 15.3.2024 klo 18.00 Haegue Yang puhuu näyttelystään Kerroksellisia uudelleentulkintoja lauantaina 6.4.2024 klo 15.00

Videoteosten näytännöt

Haegue Yang: Video Trilogy perjantaina 1.12.2023 klo 11.30-19.00

Haegue Yang: Doubles and Halves – Events with Nameless Neighbors perjantaina

22.3.2023 klo 11.30-19.00

Näyttelyn kuraattorit:

Näyttelypäällikkö Kati Kivinen ja amanuenssi Sanna Tuulikangas, HAM Helsingin taidemuseo