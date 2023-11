Saara Hyrkkö: Hallituksen talouspolitiikka on uhkapeliä luonnon ja lasten kustannuksella

– Orpon hallituksen vahtivuorolla luonnonsuojelun rahoitus romahtaa ja luontokatoon liittyvät taloudelliset riski sivuutetaan. Luonnon kestävyys on taloudellisen kestävyyden elinehto. Luontoa tärkeämpää pääomaa meillä ei ole. Tämän muuten tietää myös suomalainen finanssiala. Se, jos mikä, herättää toivoa. Ihmiset ovat liikkeellä. Ja raha on liikkeellä. Mutta hallitus tuntuu torkkuvan takapenkillä, sanoi Hyrkkö.

Hyrkkö viittasi maanantaina järjestettyyn finanssialan luontohuippukokoukseen, jossa suomalainen finanssisektori sitoutui maailmanlaajuisiin luontotavoitteisiin.

– Ympäri maailmaa pankit, vakuutusyhtiöt ja sijoittajat ovat hoksanneet, että rahavirrat on käännettävä pois luontoa tuhoavasta toiminnasta. Ja koska luontokadon pysäyttämisellä on kiire, muutos voi yllättää nopeudellaan. Suomen ja suomalaisten päättäjien ei kannattaisi tipahtaa kelkasta ratkaisevalla hetkellä, vaan varmistaa, että juuri täältä löytyy paras mahdollinen toimintaympäristö yrityksille, jotka haluavat kantaa vastuuta luonnosta. Voin vakuuttaa, että ikimetsien avohakkuut eivät ole nyt – tai koskaan – oikea tapa rakentaa maabrändiä, totesi Hyrkkö.

Hyrkkö nosti esiin myös hallituksen ilmastopolitiikan aiheuttamat riskit taloudelle.

– Suomen kilpailukykyä ja hallituksen talouspolitiikan uskottavuutta rasittaa myös tempoileva ilmastopolitiikka. Toki hallitus sanoo puuttuvansa isojen savupiippujen päästöihin. Se on hyvä! Mutta se ei riitä. Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjä myös liikenteessä ja maataloudessa. Näillä sektoreilla hallituksen päätökset vievät päinvastaiseen suuntaan. Riski on, että Suomi päätyy pulittamaan pitkän pennin, jotta saamme ostettua muilta EU-mailta päästövähennysyksiköitä. Aikamoista uhkapeliä tämäkin, sanoi Hyrkkö.

Vihreät esittää vihreää verouudistusta, jossa työn tekemistä ja teettämistä verotetaan kevyemmin ja vastaavasti ympäristön tärvelemistä ja luonnonvarojen ylikulutusta ankarammin.

– Vihreiden mielestä haitoilla tulee olla hinta ja työn tekemisen kannattavaa. Siksi käynnistäisimme vihreän verouudistuksen, jolla vauhditetaan vihreää siirtymää ja kiertotaloutta, vahvistetaan julkista taloutta ja tuottavuutta sekä parannetaan ympäristön tilaa. Samassa yhteydessä poistaisimme asteittain elinkeinoelämän murrosta hidastavat ja kilpailua vääristävät, ympäristölle haitalliset tuet, sanoi Hyrkkö.

Vihreät esittää pian julkaistavassa vaihtoehtobudjetissaan jo ensi vuodelle noin 200 miljoonaa euroa suurempaa kevennystä ansiotuloverotukseen verrattuna Orpon hallitukseen.

– Osana vihreää verouudistusta keventäisimme ansiotuloverotusta jo ensi vuonna noin 200 miljoonaa euroa enemmän, kuin Orpon hallitus. Kohdentaisimme veronkevennykset lapsiperheköyhyyttä vähentävällä ja työllisyyttä edistävällä tavalla – siis oikeudenmukaisemmin, kuin hallitus omansa. Ja kuitenkin me ottaisimme vähemmän velkaa, kuin Orpon hallitus esittää, summasi Hyrkkö.



Lue koko ryhmäpuhe täältä:

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/saara-hyrkon-ryhmapuhe-koskien-julkisen-talouden-suunnitelmaa-22-11/