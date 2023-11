Kuluttajat punnitsevat hankintoja aiempaa tarkemmin – Lidlin Black Friday -tarjouksissa korostuvat käytännölliset tuotteet

Joulu on ruokakaupan suurin sesonki. Joulutuotteita tulee myyntiin jo syksyllä, ja isosti sesonki starttaa marraskuun viimeisenä perjantaina, Black Fridayna. Alennetut hinnat ja tarjoukset kiinnostavat aiempaa enemmän, mikä korostuu jouluna, kun kuluttajien menot tyypillisesti nousevat.

Alun perin verkkokaupoista liikkelle lähtenyt Black Friday on nykyisin tärkeä päivä myös vähittäistavarakaupan maailmassa. Suomalaiset tyypillisesti ostavat vaatteita ja käyttötavaroita ruokaostosten yhteydessä, ja Suomessa ruokakaupoissa onkin hyvin tarjontaa näiden osalta.

Black Friday on suosittu ajankohta tehdä joululahjaostoksia. Lidlin teettämän tutkimuksen mukaan 67 prosenttia suomalaisista kuluttajista aikoo tänä vuonna ostaa joululahjoja ruokakaupasta, 18–34-vuotiaista peräti 78 prosenttia.*

– Kuluttajat pohtivat nyt erityisen tarkkaan, mihin rahansa käyttävät. Black Fridayn tarjoukset ovat monelle helpotus, sillä niiden avulla saa tehtyä joululahjaostoksia edullisempaan hintaan. Black Fridayna on myös tyypillistä täydentää oman kodin välineistöä ja hankkia joululahjoja myös itselle. Monet säästävätkin isompia hankintoja ostettavaksi Black Fridayn tarjouksista. Tänä vuonna olemme Black Friday -tarjouksissa keskittyneet erityisesti käytännöllisiin joka kodin tuotteisiin, kertoo Lidlin kampanjoinnin ja markkinoinnin johtaja Meri Aalto.

Alun perin juuri perjantaille kohdistuva kampanjapäivä Black Friday on nykyisin laajentunut Black Weekiksi. Myös Lidlillä on tarjouksia koko viikon, mutta suurimmat panostukset ovat torstaina 23.11. sekä perjataina 24.11. Tämän vuoden Black Friday -hiteiksi Lidlillä ennustetaan bluetooth-vastamelukuulokkeita, sauvasekoitinsettiä ja lämmintä Thinsulate-vartalotyynyä.

– Black Fridayna kodin tarvikkeet ja elektroniikka ovat erityisen suosittuja. Tänä vuonna Black Friday -tarjouksissamme on erityisesti niitä tuotteita, jotka ovat olleet asiakkaidemme suosikkeja myös aiemmin. Nyt näitä tuotteita on saatavilla tavallista edullisemmin, ja useisiin tuotteisiin on tarjolla Lidl Plus -sovelluksesta vielä ylimääräinen alennus. Ennustamme tämän vuoden hiteiksi sauvasekoitinsettiä, vastamelukuulokkeita ja vartalotyynyä, joiden aiemmat myyntierät ovat olleet menestyksiä. Nämä ovat tuotteita, joille on joka kodissa käyttöä, Aalto kertoo.

Lidlin Black Friday -tarjoustuotteet löytyvät käyttätavaroita myyvistä myymälöistä ympäri maan. Tarjonta voi hieman vaihdella myymälöittäin. Lidlin käyttötavaroita ei myydä Sörnäisten, Citycenterin, Lönnrotinkadun, Töölöntullin tai Sähkötalon myymälöissä.

Lidlin Black Week -tarjouksiin voi tutustua: Sähköiset tarjouslehdet (lidl.fi)

* Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon vastasi yli tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty viikoilla 44–45. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.