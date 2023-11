Keskimaa nostaa työntekijöiden tulospalkkioita ja perustaa henkilöstörahaston

Keskimaan koko henkilöstö on ollut jo pitkään tulospalkitsemisen piirissä. Vuoden 2024 alussa työntekijöiden työryhmäkohtaisten tulospalkkioiden maksimi nousee nykyisestä yhdestä eurosta puoleentoista euroon per tehty työtunti.

Kokoaikaisen työntekijän tulospalkkio voi olla jopa 2 565 euroa vuodessa, mikäli työryhmä saa tulospalkkiot sataprosenttisesti. Vastaavasti 20 tuntia viikossa tekevän osa-aikaisen työntekijän tulospalkkioiden maksimi nousee 1 360 euroon. Keskimäärin työryhmille tulospalkkiota on maksettu 50–75 prosenttia maksimimäärästä. Tulospalkkioiden ansiosta Keskimaan työntekijät voivat enimmillään ansaita vuodessa lähes 10 prosenttia työehtosopimuksen takaamaa palkkaa enemmän.

Vuodenvaihteen jälkeen Keskimaa nousee henkilöstön tulospalkitsemisessa S-ryhmän kärkisijoille.

– Tämä on yksi tapa vahvistaa myyjien, tarjoilijoiden, kokkien, liikennemyymälätyöntekijöiden ja parturi-kampaajien toimeentuloa Keskimaasta, strategisen linjauksemme mukaisesti, henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg perustelee.

Henkilöstökokemusta vahvistamalla huolehditaan siitä, että Keskimaalla on jatkossakin sitoutuneita työntekijöitä ja osuuskauppa pysyy houkutteleva työpaikkana uusille keskimaalaisille.

– Työvoimapula ja erityisesti suorittavaa työtä tekevien työntekijöiden saatavuushaasteet ovat tosiasia. Se tulee näkymään välittömästi, kun talouden nousukausi alkaa. Meidän on työnantajana edelleen parannettava sekä pito- että vetovoimaamme, jotta meillä on tulevaisuudessakin riittävästi ihmisiä palvelemassa asiakkaitamme, Thusberg korostaa.

Henkilöstörahasto kannustaa sijoittamaan ja säästämään



Vuoden 2024 alussa otetaan käyttöön myös Keskimaan henkilöstörahasto, jonka perustamista on valmisteltu yhdessä pääluottamusmiesten kanssa. Rahaston tarkoituksena on vastaanottaa keskimaalaisten tulospalkkioita sekä tarjota työntekijöille lainsäädännön mahdollistamia keinoja hyödyntäen edullinen tapa säästää, sijoittaa ja tienata vähän enemmän. Rahastosta koituu kaikki hyöty henkilökunnalle. Keskimaalle itselleen henkilöstörahasto on kustannusneutraali, koska se ei lisää eikä vähennä palkkioiden maksamiseen käytettävää rahamäärää.

– Jos työntekijälle maksetaan esimerkiksi normaalille pankkitilille 1 000 euroa tulospalkkioita, yrityksen pitää maksaa siitä noin 200 euroa lakisääteisiä sivukuluja. Mutta jos työntekijä onkin ohjannut tulospalkkionsa henkilöstörahastoon, hän saa rahastotililleen 1 200 euroa, selventää Kaisamaria Thusberg henkilöstörahaston periaatteita.



Rahastoon siirrettäessä palkkiosta ei tarvitse maksaa lakisääteisiä henkilösivukuluja eikä veroja rahastointihetkellä. Rahasto-osuutta nostettaessa on palkkiosta ja sen tuotosta aina 20 % verovapaata tuloa ja 80 % maksettavasta osuudesta on veronalaista ansiotuloa.

– Jokainen keskimaalainen päättää tietenkin itse, siirtääkö ansaitsemansa tulospalkkiot osin tai kokonaan henkilöstörahastoon, vai ottaako ne palkkatilille entiseen tapaan, Thusberg toteaa.

337 sopimustuntinostoa, 68 % osa-aikaisista ei halua lisää tunteja

Keskimaan henkilöstön toimeentuloa on vahvistettu kuluvan vuoden aikana myös osa-aikaisten työntekijöiden sopimustuntien varsin merkittävällä nostolla. Lokakuun loppuun mennessä on tehty 337 sopimustuntinostoa. Keskimääräinen nosto on ollut 8,1 tuntia viikossa.



Läheskään kaikki osa-aikaiset eivät halua lisää tunteja: nykytilaan tyytyväisten osuus on nyt 68 %.

− Osa-aikaisuutta tarvitaan väistämättä jatkossakin, koska palvelualoilla asiakaskäyttäytyminen määrittää työn ja tekijöiden tarpeen. Kysyntä ei tule ikinä olemaan tasaista, vaan aina on sesonkeja, päiviä ja kellonaikoja, jolloin ihmisiä tarvitaan enemmän töihin, toteaa Thusberg.