Varhain lajin aloittaneet ja kilpauralle suuntautuvat jatkavat liikuntaseuroissa varhaisaikuisuudessa

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä pitkittäistutkimuksessa tarkasteltiin, miten lajin harrastamisen aloitusikä, harjoittelumäärä sekä kilpataso ja –tavoitteet ovat yhteydessä nuorten liikuntaseuraosallistumisen jatkamiseen ja lopettamiseen varhaisaikuisuuteen mennessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen kymmenen suosituimman kesä- ja talvilajin seuratoimintaan osallistuvia nuoria 15-vuoden ja 19-vuoden iässä.

Tutkimus osoitti, että päälajin aloittaminen seitsemään ikävuoteen mennessä oli yhteydessä seurassa jatkamiseen 19-vuotiaana. Lisäksi kilpaileminen kansallisella huipputasolla ja tavoite menestyä aikuisurheilussa olivat yhteydessä jatkamiseen. Päälajin aloittaminen nuoruudessa, kilpaileminen alemmilla tasoilla tai ei ollenkaan ja seuraosallistuminen ilman menestystavoitetta olivat yhteydessä lopettamiseen varhaisaikuisuuteen mennessä.

-Liikuntaseuroissa painottuvat varhainen aloittaminen ja kilpaurheilu, ja vaihtoehtoisia mahdollisuuksia seuraosallistumisen jatkamiseen on vähän, väitöskirjatutkija Katja Rinta-Antila toteaa.

Osalle nuorista varhainen erikoistuminen lajiin ja kilpailullisuus sopivat, mutta toiset saattavat lopettaa näistä syistä.

-Tulosten valossa kilpaurheilun lisäksi seuroissa tulisi tarjota vähemmän kilpailullisia vaihtoehtoja sekä mahdollisuutta aloittaa ja vaihtaa lajia myöhemmin. Lisäksi nuorten kanssa tulisi keskustella osallistumisen hyödyistä ja eri osallistumismahdollisuuksista seurassa lopettamisen välttämiseksi, Rinta-Antila pohtii.

-Liikuntaseurassa liikkumisen terveyshyötyjen vuoksi mahdollisimman monen nuoren seuraosallistumisen jatkaminen on kansanterveydenkin kannalta tärkeää, Rinta-Antila jatkaa.

Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, UKK-instituutin ja Suomen liikuntalääketieteen keskusten yhteistä Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimusta. Yhteensä 354 nuorta raportoi urheilemisestaan 15-vuotiaana (vuosina 2013–2014) ja osallistui seurantatutkimukseen 19-vuotiaana (vuosina 2017–2018). TELS-tutkimusta johtaa terveyden edistämisen apulaisprofessori Sami Kokko. Tutkimusta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Alkuperäinen artikkeli

Rinta-Antila K, Koski P, Aira T, Heinonen OJ, Korpelainen R, Parkkari J, Savonen K, Toivo K, Uusitalo A, Valtonen M, Vasankari T, Villberg J & Kokko S. 2023 Sports-related factors predicting maintained participation and dropout in organized sports in emerging adulthood: A four-year follow-up study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

Lisätietoja

Katja Rinta-Antila, väitöskirjatutkija

Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

katja.t.rinta-antila@jyu.fi

+358 40 626 1716