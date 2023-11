MyHobbyHall-klubin jäsenille ennakkopääsy Black Fridayn huippuhintoihin

"Tämä on hyvä uutinen MyHobbyHall-klubin jäsenille, sillä Black Fridayn tuotevalikoima ja parhaat diilit odottavat jo ensimmäisiä asiakkaita", Malena Collin, Marketing Manager, Hobbyhall.fi, sanoo.

Hänen mukaansa tulevan Black Fridayn aikana asiakkaat voivat löytää vuoden alimpien hintojen lisäksi myös muita hyviä diilejä, kuten toimituksiin liittyviä etuja.

Hobbyhall.fi -verkkokaupassa tulee olemaan huikeita kampanjahintoja erityisesti lelu-, tuoksu- ja elektroniikka -tuoteryhmissä, jotka ovat asiakkaiden suosikkeja joulun alla. Black Fridayn aikana joululahjaostokset voi tehdä kätevästi ja stressittömästi verkkokaupassa.

Hobbyhall.fi suosittelee valmistautumista Black Fridayhin miettimällä etukäteen, mitä tarvitsee. Ostokset on helppo toteuttaa, kun on tallentanut halutut tuotteet suosikkeihin omalle toivelistalle Hobbyhall.fi -verkkokaupassa. Näin tuotteet löytyvät helposti ja asiakas saa ilmoituksen, jos toivelistalla olevan tuotteen hinta on muuttunut tai tuotetta on vain vähän varastossa.

Valinnanvaraa riittää, koska myös Hobbyhall.fi Marketplacen myyjiä on mukana Black Friday -kampanjassa. Verkkokauppa on täynnä huippudiilejä ja vuoden alimpia hintoja. Black Friday -kampanjaedut ovat voimassa koko tulevan viikonlopun ajan.