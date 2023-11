Kasvukaupungit: ilman todellista kompensaatiota valtionosuuksien lisäleikkaukset kostautuvat kipeästi

Nuori Kokkola -palkinto lastensuojelun kokemusasiantuntijaryhmä Kokemusta Rikkaammille 18.11.2023 20:30:00 EET | Tiedote

Vuoden 2023 Nuori Kokkola -palkinnon saa lastensuojelun kokemusasiantuntijaryhmä ja vertaistukifoorumi Kokemusta Rikkaammat, joka on toiminut Kokkolassa syksystä 2016 alkaen. Se kehittää lastensuojelua yhdessä toisten nuorten kanssa. Ryhmä vaikuttaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti ja järjestää vertaisnuoritoimintaa nuorille ja nuorille aikuisille. Lisätietoa Kokemusta Rikkaammat -ryhmästä Soiten verkkosivulla: https://soite.fi/palvelut-ja-yhteys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/lastensuojelu/kokemusta-rikkaammat/ Kunniakirjasta ja rahapalkinnosta koostuva Nuori Kokkola -palkinto on jaettu vuodesta 2009 lähtien lapsen oikeuksien viikolla. Palkinto voidaan myöntää kokkolalaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on ansioituneesti edistänyt kokkolalaisten nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivisuutta. Palkinnonjakoperusteissa on määritelty, että sitä ei voida myöntää liikuntaseuroille eikä taiteen tai perinnekulttuurin alalla toimiville henkilöille, joiden toiminta suu