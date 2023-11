Rauhanrakentamisen johtavat ammattilaiset, asiantuntijat ja tutkijat kohtaavat Tampereella

Tampere Peace Day

Aika: 27.11.2023 klo 10.15–19.00

Paikka: Tampereen yliopiston keskustakampus (Kalevantie 4, Tampere)

Ensimmäistä kertaa pidettävä Tampere Peace Day kokoaa rauhanrakennuksen ja -välityksen, kansainvälisten konfliktien ja turvallisuuden parissa työskentelevät asiantuntijat ja ammattilaiset yhteen keskustelemaan siitä, miten sopeutua nykyisiin globaaleihin haasteisiin ja työskennellä rauhanomaisen huomisen puolesta. Suomesta on tähän saakka puuttunut foorumi, joka toisi yhteen niin tutkijat kuin rauhanrakentamisen ammattilaiset.

Tampere Peace Day -tapahtuman järjestää Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI yhdessä CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin kanssa.

– CMI ja rauhantutkijoiden yhteisö tuottavat eri tavoilla tietoa, toinen tutkimuksellisesti ja toinen rauhanrakentamisen ja -välityksen käytänteissä. Vaikka lähtökohtamme ovat erilaisia, olemme samojen kysymysten äärellä, TAPRIn tutkimusjohtaja Marko Lehti sanoo.

Rauhanrakennus ja laajemmin monenkeskinen maailma on voimakkaassa muutoksessa. Rauhanrakentamisen tila on kaventunut, ja YK:lla ja EU:lla on vaikeuksia toimia suuressa osassa maailman konflikteista. Samalla valtioiden väliset konfliktit ovat palanneet kansainväliselle näyttämölle.

– Venäjän aloitettua hyökkäyssodan kansainväliseltä yhteisöltä ovat puuttuneet toimintamallit ratkaista tällaisia konflikteja, joiden uskottiin jo kadonneen maailmasta. Samalla kollektiivinen väkivalta poliittisten päämäärien ajamiseksi nähdään maailmalla yhä hyväksyttävämpänä, Lehti sanoo.

– Tarvitsemme uusia tapoja ajatella, miten uudessa tilanteessa ja tulevaisuuden vielä tuntemattomassa maailmassa toimitaan.

CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas korostaa, että Ukrainan sota on tehnyt näkyväksi myös sen, miten nykykonflikteissa kaikkea energiasta ruokaan ja informaatiosta viisumeihin käytetään aseena.

– Rauhanvälittäjät tarvitsevat uusia työkaluja voidakseen käsitellä aikaisempaa paremmin konfliktien eri ulottuvuuksia. Tampere Peace Day on omiaan lisäämään ymmärrystä näistä välineistä.

Tampere Peace Day -tapahtumasta tavoitellaan yhteisöllisyyden ja keskustelun foorumia. Konseptiin kuuluvat muun muassa nojatuolipaneelit, keynote-esitelmät ja keskustelut.

Presidentti Martti Ahtisaaren (1937–2023) perustama ja hänen perintöään jatkava CMI on maailman johtavia yksityisiä rauhanvälitysorganisaatioita, joka toimii ympäri maailmaa. TAPRI puolestaan on johtavia rauhan- ja konfliktintutkimuksen keskuksia koko Euroopassa.

– Rauhantutkimuksen perusideana on vaikuttaa maailmaan ja tukea sen rauhanomaista kehitystä. Työlle on tarvetta vaikeina aikoina. Pyrimme yhdessä siihen, että rauhanrakentamisella ja -välityksellä olisi vielä sijansa maailmassa, Marko Lehti sanoo.

Tampere Peace Day -kongressi järjestetään Profi 7 -hanke Sustainable Security Practices (SUPRA) rahoittamana. SUPRA on tutkimusyhteisönä yksi Tampereen yliopiston profilaatioaloista vuosina 2023–2028.

Tampere Peace Day -kongressi 27.11.2023 klo 10:15-17:00 Tampereen yliopiston keskustakampuksella, A210 (Päätalo).