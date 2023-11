Vältä pikkujoulukauden ansat –kampanja tarjoaa vinkkejä kohtuulliseen alkoholinkäyttöön

Suomessa alkoholinkulutus on laskenut viime vuosina, mutta humalaan asti juominen on edelleen tavallista. Viidennes suomalaisista juo itsensä säännöllisesti humalaan, kertoo THL:n tuore Juomatapatutkimus.

Humaltuminen kasvattaa erilaisten tapaturmien ja järjestyshäiriöiden riskiä.

”Alkoholi vaikuttaa reaktiokykyyn ja motoriikkaan heikentävästi, mikä voi johtaa loukkaantumisiin ja vaaratilanteisiin. Humalatilan aiheuttama arvostelukyvyn heikkeneminen saattaa aiheuttaa myös ongelmia ihmissuhteissa. Tulee esimerkiksi sanottua asioita, joita myöhemmin katuu”, kertoo Päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg.

”Olemme koonneet vinkkejä, joiden avulla monet haitat ovat helposti vältettävissä. Hyvälle mallille pääsee jo sillä, että muistaa juhliessa riskirajat ja huolehtii siitä, että oma juominen ei ylitä niitä,” Åberg kertoo.

Työikäisillä miehillä alkoholinkulutuksen korkean riskin raja on 7 annosta ja naisilla 5 annosta kerralla. Yksi alkoholiannos tarkoittaa esimerkiksi 0,33 litraa keskiolutta tai 12 senttilitraa viiniä. Viikkotasolla riskiraja ylittyy miehillä 14 annoksen jälkeen ja naisilla 7 annoksen jälkeen.

Jos juhlia on paljon peräkkäin, voi alkoholia kulua kuin huomaamatta runsaasti, vaikka yksittäisissä tilanteissa ei joisikaan suuria määriä. Siksi juomiseensa kannattaa kiinnittää huomiota myös pitemmällä aikavälillä, apuna voi käyttää esimerkiksi Ottomitta-juomapäiväkirjaa (ottomitta.ehyt.fi ).

”Kaikissa juhlissa ei ole pakko juoda, vaikka alkoholia olisikin tarjolla. Syntyisikö juhlatunnelma ilman sitä, hyvän seuran, musiikin ja ruoan avulla”, Åberg vinkkaa.

”Jos tuntuu, että juominen ei pysy hallinnassa ja omat keinot eivät riitä, niin Päihdeneuvon ammattilaisilta saa keskustelutukea ja neuvoja ympäri vuorokauden, myös juhlapyhinä”, Åberg muistuttaa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Pidä juhlakausi juhlavana -kampanja on aktiivisena sosiaalisessa mediassa viikolla 47 ja 48.

5 vinkkiä, joiden avulla pidät juomisen kohtuudessa, myös juhlakaudella

1. Suosi mietoja juomia ja pieniä annoskokoja. Ota terästämätön glögi tai valitse mieto olut. Riittäisikö vain lasillinen viiniä ruuan kanssa?



2. Älä juo tyhjään vatsaan. Veren alkoholipitoisuus nousee hitaammin, kun olet syönyt hyvin. Jos juot yhtä useamman annoksen, juo alkoholiannosten välissä aina lasi vettä tai alkoholiton juoma.



3. Tunne omat rajasi. Kertajuomisen korkean riskin raja on terveillä työikäisillä miehillä 7 ja naisilla 5 alkoholiannosta. Yksilölliset tekijät vaikuttavat riskeihin. Täysin turvallista tasoa ei voida määrittää.



4. Hidasta juomisen tahtia ja pidä taukoa juomien välillä. Päätä esimerkiksi, että et juo enempää kuin yhden annoksen tunnissa ja pidä päätöksestäsi kiinni.



5. Älä juo kaikissa juhlissa. Jos juhlia on paljon, pidä osassa alkoholiton linja, niin jaksat nauttia myös tulevista tilaisuuksista.

Jos oma tai läheisen alkoholinkäyttö mietityttää, Päihdeneuvonnan ammattilaiset ovat apunasi numerossa 0800 900 45 ympäri vuorokauden. Soittaminen on maksutonta ja anonyymia.

OttoMitta on alkoholipäiväkirja oman juomisen seurantaan. Voit käyttää sitä pelkästä kiinnostuksesta alkoholinkäyttöäsi kohtaan, mutta voit myös asettaa maksimitavoitteen alkoholinkäytölle. OttaMitta kertoo, kun tavoite täyttyy. Ota OttoMitta käyttöösi ottomitta.ehyt.fi