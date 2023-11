Yleislääkäripäivät 2023 – Vuoden yleislääkäri on Anna Siitonen Tampereelta

Vuoden 2023 Vuoden yleislääkäri -tunnustuksen saa yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri Anna Siitonen Tampereelta

Siitosen valintaperusteina olivat pitkä ura terveyskeskuslääkärinä sekä viime vuosina oman asemansa lähiesihenkilönä. Hän on ollut aktiivinen perusterveydenhuollon kipukohtien nostamisessa julkisuuteen ja ahkeroinut järjestötyössä niin Lääkäriliiton kuin Suomen yleislääkärit ry:n eli GPF:n eri elimissä. Hän on toiminut luottamusmiehenä sekä kollegojensa kouluttajana. Kaiken muun lisäksi hän on jaksanut oman työn ohella tehdä päivystystyötä Tays Acutan yhteispäivystyksessä. Korona-aikana hän kunnostautui Tampereen infektiopolin kantavana voimana.

Valintaa ehdottaneet kollegat pitävät Anna Siitosta empaattisena ja toiveikkuutta säteilevänä ihmisenä. Hän on potilaiden keskuudessa pidetty ja arvostettu ja toimii aina heidän parhaakseen.

Yleislääkäri-lehden kirjoituspalkinto

Vuosikerran 2022 parhaaksi kirjoitukseksi Yleislääkäri-lehden kirjoituspalkintoraati valitsi yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri, dosentti Ilona Mikkolan artikkelin Miten yksittäinen yleislääkäri voi edistää hoidon jatkuvuutta? (Yleislääkäri 6/2022, vsk 37). Kirjoitus paneutuu ajankohtaiseen teemaan käytännön lääkärin näkökulmasta ja antaa toivoa ja vinkkejä perusterveydenhuollossa työskenteleville.

Yleislääkärin tutkimusapurahan jakavat kuusi kollegaa

Suomen yleislääkärit ry:n myöntämien apurahojen jakoperuste on, että tutkimukset hyödyttävät perusterveydenhuollossa työskenteleviä lääkäreitä. Apurahan saavat tänä vuonna Satu-Maarit Björkstedt, Soila Karreinen, Emmi Lautamatti, Paula Markkanen, Katri Salokangas ja Nina Tusa. Tutkimusten aihepiirit liikkuvat kliinisistä aiheista hoidon jatkuvuuteen ja työnhallintaan.

Keynote-luennot terveydenhuollon vahvistamisesta ja vastaanottotoiminnan kehittämisestä

Avajaispäivän keynote-luennon piti budjettineuvos Riitta Aejmelaeus Valtiovarainministeriöstä aiheenaan ”Saadaanko perusterveydenhuolto kuntoon, ja mitä se edellyttää eri tekijöiltä”. Perjantaiaamun pääluentona on ”Raskausdiabetes – merkitys äidille ja syntyvälle lapselle”, puhujana Helsingin yliopiston dosentti, apulaisprofessori Merja K. Laine.

Yleislääkäripäivät on palannut lähikoulutukseen

Yleislääkäripäiville 23.–24.11. Marina Congress Centeriin Katajanokalle on kokoontunut reilut 900 yleislääkäriä. Kotikoneiden ääressä on noin vajaat 150 kollegaa. Vuosittaiset päivät ovat laajimmat suomalaiset yleislääkärien yleislääkäreille suunnittelemat täydennyskoulutuspäivät. Ne yhdistävät kollegakuntaa ja luovat suosiollaan uskoa perusterveydenhuollon tulevaisuuteen Suomessa. Tänä vuonna kuullaan luentoja erilaisten kliinisten aiheiden lisäksi mm. Omalääkäri 2.0 -mallista, luovuudesta ja merkityksellisyydestä yleislääkärin urapolulla sekä priorisoinnista lääkärin arjessa.

Ohjelma kokonaisuudessaan on nähtävissä Suomen yleislääkärit GPF ry:n sivuilla osoitteessa www.yleislaakarit.fi.

Seuraavat Yleislääkäripäivät järjestetään 28.–29.11.2024.