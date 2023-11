Haastava taloustilanne näkyy Kainuussa - suurta muutosta heikompaan ei odotettavissa

Taantuma näkyy Kainuun elinkeinoelämässä ja seuraavan vuoden näkymät ovat haasteelliset, vaikka suurta muutosta heikompaan ei ennakoida. Pitkittynyt poikkeusaika, talouden epävarmuus sekä korkotason nousu saa yritykset toimimaan entistä varovaisemmin ja investointeja siirretään. Etenkin rakentamisen ja teollisuuden suhdannetilanne on heikko, mikä heijastuu myös palveluiden kysyntään. Konkurssien määrä on kasvanut, mutta merkkejä laajasta konkurssiaallosta ei onneksi ole.

Kainuulaisista yrittäjistä yli kolmasosa eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Omistajanvaihdosten tulee lisääntyä huomattavasti nykyisestä, muuten paljon kannattavia yrityksiä lopettaa toimintansa. Haasteena on usein, että odotukset oman yrityksen arvosta ovat epärealistia, omistajanvaihdoksen valmistelu aloitetaan liian myöhään eikä prosessissa hyödynnetä ulkopuolista asiantuntijaosaamista.

Viime vuosien aikana Kainuun työttömyys on supistunut selvästi nopeammin kuin muualla maassa. Työllisyysaste on korkeimmalla tasolla vuosikymmeniin. Kuitenkin seuraavan puolen vuoden aikana työttömyys todennäköisesti kasvaa Kainuussa, kuten muuallakin maassa, johtuen yleisestä taloustilanteesta. Suurta nousua ei silti ole odotettavissa, ja tulevina vuosina työttömyyden pienentyminen jatkuu.

Työvoiman kysyntä on hiipunut viime kuukausina ja luultavasti jatkuu matalana lähikuukausien aikana. Tämä ei kuitenkaan muuta maakunnan suurta haastetta, tekijäpulaa. Alalla kuin alalla on pulaa osaavasta työvoimasta, ja useissa ammattiryhmissä työttömiä työnhakijoita on vähemmän kuin julkiseen työnvälitykseen ilmoitettuja avoimia työpaikkoja. Työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa ja taustalla on paljon erilaisia tekijöitä kannustinloukuista työvoiman heikkoon liikkuvuuteen. Merkittävin syy on kuitenkin työnhakijoiden puutteellinen osaaminen. Osaamistasoa kehitetään monipuolisesti eri toimenpiteillä, jotka ulottuvat osaamistarpeiden ennakoinnista ja koulutusten kehittämisestä aina yhteishankintakoulutuksiin asti.

Tekijäpulan helpottaminen vaatii muuttoliikkeen ja etenkin maahanmuuton huomattavaa kasvua sekä työllisyysasteen nousua. Ratkaisut vievät aikaa, ja osaajapula vaikeutuu edelleen tulevina vuosina työikäisen väestön nopean vähenemisen vuoksi.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on luettavissa osoitteessa: https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat