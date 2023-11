Antti Oksanen ProComin puheenjohtajaksi, hallitukseen neljä uutta viestintäalan vaikuttajaa

ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry

http://www.procom.fi

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. 76-vuotias ProCom on Suomen suurin viestinnän ammattilaisten järjestö ja alansa vanhimpia järjestöjä Euroopassa. ProComiin kuuluu noin 2 700 viestinnän ammattilaista, jotka työskentelevät yrityksissä, julkissektorilla ja järjestöissä. ProComilla on tutkitusti vahva sidosryhmätuki jäsenistöltään (Luottamus&Maine 2023 -tutkimus). www.procom.fi