Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2023: Kärkiyritysten kehitys luo uskoa koko Pohjois-Savoon

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tutkija Jaakko Honkalammen mukaan heikosta suhdannetilanteesta huolimatta maakunnan yrityksissä on kuitenkin merkkejä paremmasta.

- Arvioitaessa tilanteen kehittymistä vuoden aikajänteellä ovat näkymät selvästi positiivisemmat kuin puolen vuoden sisään ulottuvat näkymät niin Pohjois-Savossa kuin valtakunnallisesti. Liikevaihto-odotukset, kannattavuuden parantuminen ja toiveet viennin kasvusta antavat odottaa myönteistä kehitystä vuoden päähän arvioituna, Honkalampi arvioi maakunnan tulevaisuuden näkymiä.

Kärkiyritysten kehitys luo uskoa koko maakuntaan

Pohjois-Savon nykyiseen heikkoon suhdannetilanteeseen vaikuttavat Venäjän hyökkäyssota, inflaatio, korkotaso ja maailmantalouden pitkittynyt epävarma tilanne. Yritysten investointihalukkuus on epävarmassa tilanteessa alhaisempi. Pankit ovat valikoivampia omien asiakkaittensa ja rahoituksen kohdentamisen suhteen. Heikommin luokiteltujen yritysten rahoituksen saatavuus vaikeutuu entisestään, ja rahoituksen hintaerot yritysten välillä tulevat kasvamaan. Rahoituksen saatavuus vaikeutuu myös, jos investointi ei ole vihreää tai yritys vastuullinen.

Pohjois-Savoon on suunnitteilla paljon vihreän siirtymän investointeja eri puolille maakuntaa. Vihreän siirtymän kautta voi avautua merkittävää uutta liiketoimintaa. Pohjois-Savossa matkailutoimialalla on tällä hetkellä vireillä ennätysmäiset investoinnit, joiden myötä kansainvälisen matkailun odotetaan kasvavan. Myös kaupanala on investoinut voimakkaasti Pohjois-Savossa. Kuopion alueen kauppakamarin selvityksen mukaan Pohjois-Savon veturivientiyrityksillä on seuraavalle viidelle vuodelle suunnitelmissa investointeja 2,2 miljardin euron edestä, joiden arvioidut henkilöstövaikutukset ovat yli 2 000 henkeä. Veturiyritysten investointien siivittämä kasvuvauhti vaikuttaa positiivisesti myös alihankintaverkostoon, Honkalampi summaa alueen positiivisia uutisia.

Suhdannetilanteen heikkenemisestä huolimatta työmarkkinoiden suurimmat haasteet liittyvät edelleen osaavan työvoiman saatavuuteen

Osaavan työvoiman saatavuusongelmat monilla eri toimialoilla rajoittavat yritysten kasvua.

- Pohjois-Savossa on pulaa osaajista monella eri toimialalla, vaikka samaan aikaan on paljon työttömiä työnhakijoita. Erityisesti pulaa on sote-alan osaajista, Honkalampi toteaa.



Yritysten kokemukset pitkään jatkuneista rekrytointiongelmista näkyvät siinä, että pohjoissavolaiset yritykset pyrkivät pitämään kiinni osaavasta henkilöstöstään eri keinoin välttääkseen irtisanomisia. Tämä näkyy muun muassa lomautusten määrän kasvuna ja erilaisia työaikajärjestelyinä.

Syyskuussa lomautettuja oli yli 190 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, johtuen suurelta osin rakennusteollisuuden heikosta tilanteesta. Uusia avoimia työpaikkoja maakunnassa on ollut huomattavasti vähemmän kuin vuosina 2022 ja 2021, joina työvoiman kysyntä Pohjois-Savossa oli normaalia vilkkaampaa. Positiivista on, että pitkäaikaistyöttömyys on Pohjois-Savossa laskenut.

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemykset alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2023-katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-552-2 Pohjois-Savon osuus on luettavissa sivulta 110 eteenpäin.

Valtakunnallinen alueelliset kehitysnäkymät -tiedote on julkaistu 23.11.2023