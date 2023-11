Verge Motorcycles kiihdyttää moottoripyöräliikenteen sähköistymistä autoteollisuuden konkareiden voimin

Liikenteen sähköistymiselle on asetettu kovat tavoitteet niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Vuoteen 2030 mennessä Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt. Tämä vaatii koko tieliikenteen nopeaa sähköistymistä – käytännössä jo reilun 5 vuoden kuluttua joka kolmannen tieliikenteen kilometrin tulee olla sähköinen, koskien myös kaksipyöräisiä.

Muutos on ollutkin nopeaa automarkkinoilla. Ohiajava Tesla ei ole kääntänyt katseita enää pitkään aikaan, ja joka ruokakaupan parkkipaikalla sähköautoja on koko ajan enemmän. Ilmiö on sama kaikkialla. Euroopan autonvalmistajien liiton rekisteröintitietojen mukaan akkusähköautot nousivat tänä vuonna uusien autojen ostajien keskuudessa kolmanneksi suosituimmaksi vaihtoehdoksi, ohittaen ensimmäistä kertaa dieselautot.

Sähkömooottoripyörävalmistaja Verge Motorcyclesin teknologiajohtaja Marko Lehtimäki uskoo sähköistyvän liikenteen megatrendin näkyvän pian myös moottoripyörämarkkinoilla.

– Tesla aloitti pioneerityön sähköautomarkkinoilla ja dominoefekti pakotti muut autovalmistajat seuraamaan perässä. Sähkömoottoripyörien markkinat ovat autoja muutaman vuoden jäljessä, mutta kasvu tulee olemaan nopeaa, koska latausverkosto on jo rakennettu valmiiksi.

Vergen sähkömoottoripyörä rakentuu patentoidun vannemoottorin ympärille, jonka ansiosta pyörän painopiste on saatu hyvin matalalle. – Alhainen painopiste tekee moottoripyörästä vakaan, turvallisen ja helposti ohjattavan, Verge Motorcyclesin teknologiajohtaja Marko Lehtimäki summaa. Verge Motorcycles Verge Motorcycles

Moottoripyöräilijät ovat jo muutokseen valmiita, sillä tutkimusten mukaan puolet moottoripyöräilijöistä on kiinnostuneita siirtymään sähkökäyttöiseen pyörään.

Tieliikenteen sähköistymistä kiihdyttää myös sääntely. Esimerkiksi EU:ssa on tavoitteena kieltää kaikkien polttomoottoreiden myynti vuoteen 2035 mennessä ja sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin siirtymistä vauhditetaan globaalisti myös erilaisten kannustimien avulla.

– Kaliforniassa sähkömoottoripyörien ostajat voivat saada huomattavia avustuksia, jotka alentavat hankintakustannuksia jopa 7 500 dollarilla. Pariisissa puolestaan sähkömoottoripyörän pysäköinti on ilmaista, kun muuten moottoripyörällä parkkimaksut voivat olla 500 euroa kuukaudessa, Lehtimäki kertoo.

Teslan, Applen ja McLarenin kokeneet johtajat uskovat suomalaisen Verge Motorcyclesin kasvupotentiaaliin

Suomalaisen Verge Motorcyclesin tavoitteena on nousta maailman johtavaksi sähkömoottoripyörävalmistajaksi ja saavuttaa lähivuosina yli 10 000 moottoripyörän vuosimyynti.

Kivijalkamyymälöillä tulee olemaan kasvumatkalla tärkeä rooli. Applen ja Teslan vähittäiskauppastrategiat kehittänyt George Blankenship vastaa tulosjohtajana Vergen showroom-myymälöistä ja ostopolun kehittämisestä. Ensimmäinen Verge-myymälä näki päivänvalon Monacossa aikaisemmin tänä vuonna.

– Näen Vergessä saman potentiaalin kuin aikanaan Applessa ja Teslassa, kun otimme yhtiöiden kanssa ensimmäiset askeleet määrittääksemme toimialan uudestaan. Tavoitteena on avata päitä kääntäviä Verge-myymälöitä ensi kesään mennessä sekä isoihin Euroopan kaupunkeihin että Yhdysvaltoihin, Blankenship kertoo.

Vergen tiimistä löytyy useita muitakin autoteollisuuden huippunimiä, joiden tehtävänä on nostaa suomalainen sähkömoottoripyörävalmistaja maailman ykkösnimeksi.

Operatiivinen johtaja Alan Foster on työskennellyt yli neljä vuosikymmentä autoteollisuuden parissa, josta yli 15 vuotta hän toimi McLaren Automotivella erilaisissa johtotehtävissä. Vergessä Fosteria kiehtoi ennen kaikkea uniikki teknologia.

– Yhtiö on erittäin jännittävässä kasvun vaiheessa, ja potentiaali on valtava, Foster toteaa.

Saman aikaan Fosterin kanssa aloittanut Vergen ohjelmajohtajana Haydn Baker toimi liki 10 vuotta eri johtotehtävissä McLaren Automotivella ja on työskennellyt lisäksi sähköautovalmistaja Rivianilla. Hänen vastuullaan on yhtiön osaamisen ja tuotekehityksen prosessien skaalaaminen.

Lähtölaukauksena Yhdysvaltojen markkinan avaamiselle lähikuukausina Verge lanseerasi viime viikolla LA Auto Shown yhteydessä Verge TS Pro California Edition -mallin. Verge Motorcycles Verge Motorcycles

Fosterilla ja Bakerilla tulee olemaan keskeinen rooli Verge Motorcyclesin laajentumisessa kansainvälisesti. Yhtiön tarkoituksena on avata Yhdysvaltojen markkinat alkuvuodesta 2024.

Vergen talousjohtaja Mark Wilson toteaa, että Vergellä on nyt käänteentekevä hetki, kun se lähtee skaalaamaan toimintaansa vastatakseen maailmanlaajuisesti kasvaneeseen kysyntään. Wilson on toiminut aiemmin mm. Aston Martin Lagonda Plc:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana sekä McLaren Automotiven talousjohtajana.

– Tilauksia on jo nyt pitkälle ensi vuoteen ja Verge on valmis nappaamaan johtajuuden sähköisten superpyörien kategoriassa, Wilson kertoo.

Vauhdittaakseen kansainvälistä kasvua ja teknologista kehitystyötä Verge on aloittanut suomalaisille sijoittajille suunnatun rahoituskierroksen kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa, tavoitteenaan kerätä jopa 12 miljoonaa euroa. Rahoituskierros on myös Springvestin kaikkien aikojen suurin ja merkittävä lisäys kasvusijoitusyhtiön asiakasportfolioon vihreän siirtymän näkökulmasta.

