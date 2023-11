Merkittävän lihavuuden hoitoon on vaihtoehtoja

Suomessa on yli miljoona ihmistä, joiden painoindeksi (BMI) on suurempi kuin 30. Yli 30 painoindeksi tarkoittaa merkittävää, vaikeaa tai sairaalloista lihavuutta. Lihavuus altistaa useille eri liitännäissairauksille, kuten esimerkiksi masennukselle, uniapnealle, diabetekselle tai erilaisille syöville.

Lihavuuden hoidon lähtökohtana on elintapahoito. Tähän kuuluu neljä tukipilaria: ruoka, liikunta, uni ja mielen taidot. Lihavuusleikkaus tulee kysymykseen, kun painoindeksi on yli 40. Leikkaushoitoa harkitaan myös tapauksissa, joissa painoindeksi on pienempi kuin 40, mutta henkilöllä on jokin liitännäissairaus tai tyypin 2 diabetes. Lihavuuden leikkaushoidossa mahalaukkua joko kavennetaan tai se sille tehdään ohitusreitti. Tällöin tarvitaan edeltävää hoitoa sekä viiden prosentin laihtuminen.

”Lihavuusleikkaus on hoitokeinoista kaikkein tehokkain. HUS-alueella tehdään eniten leikkauksia Suomessa, noin 350 vuodessa”, kertoo Painonhallintatalon ylilääkäri Kirsi Pietiläinen.

Lihavuuslääkkeiden käyttöä voidaan pohtia, kun painoindeksi on yli 30 tai kun se on yli 27 ja henkilöllä on jokin lisäsairaus. Lääkehoitoon on valittavana erilaisia lääkevalmisteita, joiden teho perustuu joko kylläisyyden tunteen muokkaamiseen tai syödyn rasvan imeytymisen tehoon.

”Olemme saaneet viime vuosina käyttöömme monia uusia lihavuuslääkkeitä, ja tulevaisuudessa on odotettavissa vielä entistäkin tehokkaampia valmisteita”, Pietiläinen kertoo.

