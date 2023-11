Kehitysnäkymät ennakoivat Lapin merkityksen kasvua

Talvikauden aikana suorien lentojen määrä Lapin lentoasemille lisääntyy entisestään ja niiden merkitys on huomattava matkailun kasvulle. Lapin teollisuudessa on ollut vahva kehittämisen ja investointien kausi viimeisten vuosien aikana. Lapin pk-yritysten yleinen suhdannenäkymä ja arvio henkilökunnan määrän kehityksestä on positiivisempi kuin koko maassa keskimäärin. Myös liikevaihto-, kannattavuus- ja innovaatioiden kehitysnäkymät ovat varovaisen positiivisia.

Kovia äkillisiä rakennemuutoksia kokeneet alueet Kemi ja Utsjoki ovat edenneet suunnitelmissaan hyvin ja tavoitteena heillä on monipuolistaa alueiden elinkeinorakennetta. Kemissä Veitsiluodon saari on ollut houkutteleva kohde ja uusia sijoittumisratkaisuja alueelle odotetaan.

Positiivinen työllisyyskehitys – osaavan työvoiman saatavuus haasteena

Lapin työllisyyskehityksen tilannekuva on monin tavoin koko maata myönteisempi. Työllisyys on kasvussa ja Lapin työllisyysaste on tänä vuonna kivunnut koko maata korkeammaksi.

Osaavan työvoiman saatavuuden ja väestökehityksen yhdeksi pullonkaulaksi on muodostunut kova asuntopula. Nykyaikaisia ja kohtuuhintaisista asuntoja ei ole maakunnassa saatavilla. Asuntopulan ratkaisemiseksi on haettava uusia innovatiivisia toimintamalleja.

Eläköityminen tulee työvoimatarveselvitysten mukaan olemaan merkittävää seuraavien vuosien aikana ja uudet isot hankkeet tarvitsevat osaajia. Suhdanteista huolimatta osaavan työvoiman saatavuudessa on haasteita.

Epävarmuuteen varaudutaan

Monet yritykset varautuvat epävarmoihin tulevaisuuden näkymiin, ja muutosneuvottelut ovat lisääntyneet Lapissakin viime vuoteen verrattuna. Yritysten mukaan talouden näkymät ja niiden ennustettavuus on hankalaa. Isoja irtisanomistilanteita ei Lapissa ole kuitenkaan ollut. Lomautuksista osa on toteutettu osa-aikaisesti ja työviikkoa lyhentäen.

Tavoitteena hiilineutraali Lappi vuonna 2035

Maailman kriisit ja jännitteet toimivat ajureina EU:n omavaraisuustarkastelussa ja teknologioiden kehityksessä kohti puhtaampaa energiaa.

Lappi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Lapille laaditaan energia- ja ilmastostrategia, joka sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen. Myös TKI-toiminnan vahvistamiseksi Lapin toimijat ovat koonneet voimia yhteisen tahtotilan ja näkemyksen vahvistamiseksi. Ensimmäinen TKI-pyöreän pöydän istunto pidettiin tällä viikolla

Tutustu alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2023 -katsaukseen Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulla https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165273

> Lapin osuus sivuilla 189-198

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote https://tem.fi/-/alueiden-odotukset-lahitulevaisuudesta-apeat