Lapin kauppakamari juhlisti syyskokouksessa ansioituneita jäseniään ja hallituksen puheenjohtajaksi nousi Ari Vuorentausta

Lapin kauppakamarin hallitukseen tuli muutoksia, kun Jukka Lakkapää luovutti puheenjohtajan nuijan seuraajalleen Ari Vuorentaustalle. Vuorentausta on aiemmin toiminut kauppakamarin varapuheenjohtajana.

Uusi puheenjohtaja tuo mukanaan laajan kokemuksen ja uusia näkemyksiä, joilla tuetaan Lapin alueen elinkeinoelämän kehitystä ja kasvua. Vuorentaustan kausi alkaa 1.1.2024.

“Minulle on suuri kunnia saada puheenjohtajuus Jukan jälkeen. Lapin kauppakamarin toiminta on kehittynyt ja kasvanut hienosti viime vuosina toimitusjohtaja Liisa Ansalan ja kauppakamarin energisen tiimin vetämänä. Keskeisiä vaikuttamisen painopisteitämme ovat juuri nyt pohjoisen logistiikan kehittäminen, tarvittavan henkilöstön saatavuus sekä positiivisen ja vakaan investointiympäristön luominen. Vastuullinen toiminta ja kasvu ovat luonnollisesti pohjana jatkuvasti korostuvan elinkeinojen sosiaalisen hyväksyttävyyden ehtona”, toteaa uusi hallituksen puheenjohtaja Vuorentausta.

Lisäksi hallitukseen valittiin uusina jäseninä Sakke Rantala (toimitusjohtaja Tornionlaakson sähkö) ja Mari Kumpu (henkilöstöpäällikkö BRP). Hallitustyönsä päättivät Tomi Seppä, Valto Ristomella ja Raimo Pohjanen. Hallituksessa jatkavat Riitta Rissanen (toimitusjohtaja Lapin AMK), Noora Ahola (toimitusjohtaja Mawson Oy), Mika Haapala (toimitusjohtaja Outokumpu Stainless Oy), Maarit Aho (hallituksen jäsen Sava-Group Oy), Mikko Kokkonen (varatoimitusjohtaja Pohjola Osuuspankki), Yrjö Trög (hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Norrhydro Group Oyj), Jani Lösönen (toimitusjohtaja Agnico Eagle Finland Oy) ja Laura Enbuska-Mäki (kunnanjohtajaMuonion kunta).

Vuoden kauppakamarilainen ja vuoden jäsenyritys palkittiin

Vuoden kauppakamarilaisen palkinto ojennettiin Petri Murelle, joka on vastuullisuusjohtaja Outokummun Stainless Europe liiketoimintalinjalla. Mure on toiminut vuonna 2023 kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtajana.

Tehtävässään hän on tehnyt aktiivista vaikuttamista lappilaisen teollisuusympäristön kehittymisen eteen, tuonut vastuullisuusasioita kauppakamarin agendalle sekä osallistunut kauppakamaritoiminnan kehittämiseen. Hänen panoksensa kauppakamarin hankkeissa ja tapahtumissa on ollut esimerkillistä ja arvostettua.

Vuoden jäsenyrityksen palkinto myönnettiin Metsä Fibre Oy:lle. Yritys on osoittanut luottamusta pohjoiseen investointiympäristöön ja vahvaa uskoa lappilaiseen elinkeinoelämään Kemin biotuotetehtaan investoinnissa.

Tehtaan toiminta käynnistyi elokuussa 2023 ja se on ollut koko Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi yli 2 miljardin euron arvollaan. Tehtaan rakentaminen on merkittävä teko Lapin elinkeinoelämässä. Yhtiö on myös aktiivisesti osallistunut Lapin kauppakamarin toimintaan. Palkinnon vastaanotti biotuotetehtaan tehtaanjohtaja Tomi Seppä, joka on toiminut myös Lapin kauppakamarin hallituksen jäsenenä.