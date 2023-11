Väitös: Kuuntelemalla tehdään työyhteisötaidot näkyviksi ja rakennetaan luottamusta

Tampereen yliopistossa vietetään Lapset mukaan töihin -päivää 24.11. 21.11.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Moni lapsi ei välttämättä tiedä, mitä aikuiset tekevät työkseen, missä töitä tehdään tai millaisia erilaisia ammatteja on olemassa. Valtakunnallista Lapset mukaan töihin -päivää vietetään jälleen perjantaina 24.11.2023, ja Tampereen yliopisto on mukana päivän vietossa. Päivä on osa valtakunnallista Lapsen oikeuksien viikkoa.