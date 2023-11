Psykologit nauttivat työstään, mutta jaksaminen on koetuksella

Aktiivinen mediavaikuttaja Nina Lyytinen on Vuoden psykologi 2023 21.3.2023 10:37:52 EET | Tiedote

PsL Nina Lyytinen on valittu Vuoden psykologiksi 2023. Lyytinen on menestyksekkäästi löytänyt uusia yleisöjä psykologisen tiedon levittämiseen ammattimaisesti toimitetun podcastinsa avulla. Psykopodiaa-podcast on jo pitkään ollut Suomen suosituimpia mielenterveysalan mediasisältöjä.