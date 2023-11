SuPerin edustajisto: Hallitusohjelma kurittaa palkansaajia – työelämän kehittäminen heitetään romukoppaan

Hallitus on vedonnut siihen, että suomalaiset työmarkkinat on saatava pohjoismaiselle tasolle ja puhunut ns. Ruotsin mallista. Hallitus on nyt poiminut työnantajan kannalta parhaat osat ja jättänyt työntekijöille myönteiset asiat pois. – Tässä mallissa työnantaja ottaa rusinat pullasta ja työntekijät ovat maksajan roolissa, Inberg sanoo.

– Hallituksen toiminta on hyvin valikoivaa. Se puuttuu työmarkkina-asioihin silloin, kun se haluaa vahvistaa työantajan asemaa. Muutoin hallitus vetoaa siihen, että työmarkkina-asiat kuuluvat työmarkkinaosapuolille, Inberg moittii.

SuPerin kyselyn mukaan noin 95 prosenttia liiton jäsenistä vastustaa hallituksen suunnittelemia työelämän heikennyksiä. Toteutuessaan ne vaikuttavat merkittävästi hoitajien työoloihin ja palkkaukseen ja myös hoitoalan ja kasvatusalan houkuttelevuuteen työpaikkana ja siten kansalaisille välttämättömien lakisääteisten palvelujen saatavuuteen.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Edustajisto on liittokokouskauden aikana SuPerin ylin päättävä elin, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajisto on koolla 23.–24.11. Helsingissä.

Lisätietoa:

SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg 040 705 9115

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085