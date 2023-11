SAK palkitsi Duunari-stipendeillä lappeenrantalaisen Jenni Matikaisen ja helsinkiläisen Krista Shepherdsonin

Lappeenrannassa asuva ja työskentelevä Jenni Matikainen tuli mukaan Teollisuusliiton nuorisotoimintaan viitisen vuotta sitten. Hän on osallistunut myös liiton paikallistoimintaan, käynyt kertomassa oppilaitoksissa ay-toiminnasta ja ollut mukana useissa ammattiliittojen yhteisissä kampanjoissa. Matikainen on lisäksi perehtynyt järjestämiseen, jolla edistetään liiton jäsenten yhteistoimintaa ja aktivoidaan työntekijöitä työpaikalla parantamaan työelämän laatua.

Muutama vuosi sitten Jenni Matikainen osallistui Työväen sivistysliiton TSL:n kautta nuorten ay-aktiivien kansainväliseen globaalikoulutukseen (YGAB) Etelä-Afrikassa. Hän kannustaa nuoria rohkeasti hakemaan mukaan kansainväliseen ay-toimintaan.

– Tapasin kurssilla monia mielenkiintoisia ihmisiä, jotka tekevät tärkeää työtä. Useista tuli parin viikon aikana läheisiä ystäviä. Kurssi tarjosi myös hienon mahdollisuuden tutustua paikalliseen arkeen.

Keksipakkaamossa työskentelevä Krista Shepherdson on osallistunut Elintarviketyöläisten Liiton SEL:n nuoristoimintaan parin vuoden ajan. Hän on järjestänyt erilaisia tapahtumia ammattiosastonsa ja Etelä-Suomen alueen nuorille. Lisäksi Shepherdson on ollut mukana suunnittelemassa liittonsa valtakunnallisia nuorten tapahtumia.

Krista Shepherdson toimii työpaikallaan myös oppaana eli hän tutustuttaa uudet työntekijät taloon, muihin työntekijöihin ja ammattiliiton toimintaan.

– On tärkeää, että kaikilla on yhtäläiset työehdot. Meilläkin on työpaikalla työntekijöitä monista eri maista, erilaisilla taustoilla ja eri-ikäisiä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat minulle tärkeitä arvoja, Shepherdson sanoo.

Sekä Jenni Matikainen että Krista Shepherdson ovat huolissaan hallituksen suunnittelemista työehtojen heikennyksistä ja sosiaaliturvan leikkauksista.

– Heikennykset kohdistuvat erityisesti palkansaajiin, työttömiin, lapsiperheisiin ja opiskelijoihin. Se pelottaa, mutta on siinä se toivokin, että kun näistä asioista puhutaan ja pidetään ääntä, ihmisten ymmärrys lisääntyy. Ihmiset huomaavat, että ammattiliitto tarkoittaa yhdessä olemista, Jenni Matikainen toteaa.

Jenni Matikainen

26-vuotias laitoshuoltaja

Saha-alan ammattitutkinto

Teollisuusliiton jäsen

Toiminut entisen työpaikkansa osaston luottamushenkilönä sekä ammattiosaston nuorisovastaavana ja hallituksen jäsenenä

Krista Shepherdson

27-vuotias tuotantotyöntekijä

Kokin ja prosessiteollisuuden ammattitutkinnot

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL:n jäsen

Oman ammattiosastonsa ja SEL:n Etelä-Suomen alueen nuorisovastaava sekä SEL:n nuorisojaoston jäsen

Duunari-stipendit jaettiin nyt 16. kerran. Yhden stipendin suuruus on 750 euroa ja se myönnetään enintään 35-vuotiaalle osaajalle, joka on omalla aktiivisuudellaan edesauttanut duunariammattien ja ammattiyhdistystoiminnan arvostuksen nostamista nuorten keskuudessa. Stipendin saajat julkistettiin SAK:n edustajiston kokouksessa torstaina 23.11.2023.