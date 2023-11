Kehitysnäkymät yritysten välillä vaihtelevat paljon Etelä-Savossa

Kehitysnäkymät yritysten välillä vaihtelevat paljon. Siirtyminen kohti energia- ja resurssitehokkuutta sekä kiertotaloutta lähtökohtaisesti tukee suomalaisen teknologiateollisuuden, erityisesti elektroniikka- ja sähköteollisuuden kysyntää, mutta aiheuttaa suurta hajontaa yritysten välille. Sama on nähtävissä myös Etelä-Savossa.

Samalla toimialalla toimivassa, talonrakentamista palvelevassa yrityksessä voidaan parhaillaan joutua harkitsemaan sopeuttamista, kun taas yrityksessä, jonka asiakkaat toimivat vihreän siirtymän tai puolustusteollisuuden parissa, voidaan kuuluttaa osaavan työvoiman perään.

Vihreä siirtymä, satsaukset uusiutuvaan energiaan ja resurssitehokkuuteen näkyvät laajasti Etelä-Savossa käynnistyneissä tai valmistelussa olevissa yrityshankkeissa. Yritykset ovat panostaneet digiosaamisen kehittämiseen ja toimintaympäristön muutoksiin kuten vihreään siirtymään. Energiatehokkuus ja varsinkin aurinkoenergia kiinnostavat yrityksiä Etelä-Savon tärkeillä toimialoilla, erityisesti matkailuyrityksissä.

Venäjän hyökkäyssota näkyy Etelä-Savossa hieman muuta Suomea harvemmin kielteisinä vaikutuksina pk-yritysten liiketoimintaan ja alueen yrityksissä katsotaan luottavaisin mielin tulevaan.

Työvoiman saatavuus vaihtelee toimialoittain, mutta kokonaisuutena työvoiman kysyntä on selvästi vähentynyt. Rakennusalan taantuman johdosta myös puu- ja sahatavaran prosessityössä on isoja lomautuksia ja lomautukset koskevat kaikkia metsäketjun ammattiryhmiä. Juuri nyt työvoimasta ei ole pulaa, mutta suhdanteiden kääntyessä nousuun tilanne muuttuu koko metsäketjun osalta.

Vaikeinta on täyttää avoimeksi tulevia lähihoitajien ja sairaanhoitajien työpaikkoja. Myös varhaiskasvatuksen opettajista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista on pulaa. Opettajan sijaisia on ollut vaikea saada. Tarjoilijoista ja matkailualan työntekijöistä on kesäkautena ollut pulaa. Kohtaanto-ongelmia on erityisesti ICT-alan tehtävissä. Ylitarjontaa on eniten talonrakentajista, kuorma-autojen ja erityisajoneuvojen kuljettajista, kirvesmiehistä ja yleissihteereistä.