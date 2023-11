Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 23.11.2023

Marrastulet osana Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuoden valonkuukausi tapahtumakokonaisuutta 16.11.2023 14:29:44 EET | Tiedote

Marrastulet on Pohjoisen oopperakomppanian tuottama immersiivinen neljään lakeuden kuntaan ulottuva tapahtumasarja, jossa on mukana valoa, musiikkia ja installaatioita. Jokaisessa kunnassa esitetään sama Pohjoisen oopperakomppanian Maille mustien vesien -teoskokonaisuus, jossa on hyödynnetty paikkojen uniikkeja ominaisuuksia, tarinoita ja legendoja.