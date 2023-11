Tässä ovat Vuoden virkakoirat 2023 – esittelyssä tullikoira Pepi, vankilakoira Santtu, poliisikoira Piki, sotakoira Cooper ja rajakoira Jäbä

Kaikki Vuoden virkakoirat ovat toimineet ansiokkaasti tehtävässään ihmisen apuna. Vuoden virkakoirat 2023 vastaanottavat palkintonsa 16.12.2023 kello 15:15 järjestettävässä tilaisuudessa Koiramessuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Vuoden tullikoira 2023

Middleriver's Gundexter ”Pepi” on 8-vuotias labradorinnoutaja, joka työskentelee Tullin Varsinais-Suomen liikkuvassa ryhmässä Turussa yhdessä ohjaajansa, tullitarkastaja Mika Niemenmaan kanssa. Pepi on koulutettu huumausaineiden etsintään.

Pitkän uransa aikana Pepi on tehnyt erittäin ansiokasta työtä huumekoirana Turussa sekä Helsinki-Vantaan lentokentällä, missä Pepi ja Niemenmaa aiemmin työskentelivät. Koiralle on vuosien aikana kertynyt lukuisia merkittäviä löytöjä. Näissä tapauksissa, kuten monissa muissakin, huumekoiran toiminta ja ilmaisu on rikosten paljastumisen kannalta ratkaisevassa roolissa.

Vuoden vankilakoira 2023

8-vuotias labradorinnoutaja Brufinn Must Be Mind Trick ”Santtu” työskentelee Sukevan vankilassa yhdessä ohjaajansa, vartija Antte Röntysen kanssa. Santtu on koulutettu etsimään huumausaineita sekä ampuma-aseita, jäljestämään ja löytämään jäljeltä esineitä. Työtehtävänsä Santtu aloitti noin kahden vuoden iässä.

Santtu ja Röntynen ovat tehneet Santun kanssa pitkäjänteisesti työtä, minkä lisäksi he ovat menestyneet myös hallinnonalan sisäisissä ja viranomaisten välisissä kisoissa. Kaksikko on aina valmis auttamaan muita, kun apua tarvitaan. Santtu ja Röntynen luovat omalla välittömällä asenteellaan hyvän ilmapiirin niin työtehtävissä kuin koulutuksissa ja kisoissakin.

Vuoden poliisikoira 2023

Arrack's Home Yibbe ”Piki” on 8-vuotias belgianpaimenkoira malinois, joka työskentelee Lounais-Suomen poliisilaitoksella, Turun pääpoliisiasemalla yhdessä ohjaajansa, vanhemman konstaapelin Jouni Karlssonin kanssa. Piki toimii poliisin partiokoirana, ja se on koulutettu jäljestämiseen, henkilöetsintään, esine-etsintään, huumausaineiden etsintään ja voimankäyttöön.

Piki ja Karlsson ovat tehneet pitkän ja menestyksekkään uran poliisissa. Koirakko on aina paikalla, kun heitä tarvitaan, ja he työskentelevät pyyteettömästi, sinnikkäästi ja tinkimättömästi. Vuosien varrelle on mahtunut lukuisia onnistumisia niin rikostutkinnan tehtävissä kuin myös ihmisten pelastamisessa.

Vuoden sotakoira 2023

Hardhunters Heavy Dude ”Cooper” on 6-vuotias labradorinnoutaja, joka työskentelee Utin jääkärirykmentissä yhdessä ohjaajansa kanssa. Cooper toimii erikoisräjähdekoirana ja se on erikoistunut korkean riskin etsintöihin, IED-räjähteisiin ja taktiseen käyttöön erikoisjoukoissa. Koulutuksen se aloitti 8-viikkoisena ja työtehtävänsä 11 kuukauden iässä.

Cooper on aktiivinen ja periksiantamaton koira, joka on vuosien aikana suorittanut lukemattomia räjähde-etsintöjä Puolustusvoimien turvatarkastuksissa sekä virka-avuissa muille viranomaisille. Cooperilla on korkea työmoraali ja sen työn jälki on ollut aina moitteetonta. Cooper on ollut myös avaintekijänä kehitettäessä räjähdekoiran käyttöä kotitekoisten räjähteiden etsinnässä.

Vuoden rajakoira 2023

Eviloves Ugo ”Jäbä” on 8-vuotias saksanpaimenkoira, joka työskentelee Kainuun rajavartiostossa Kuusamon rajavartioasemalla yhdessä ohjaajansa, ylirajavartija Asmo Karppisen kanssa. Jäbä aloitti rajakoiran koulutuksen seitsemän viikon iässä ja työnsä noin kahden vuoden iässä. Se on koulutettu jäljestämiseen, esine-etsintään ja henkilöiden ilmaisuun.

Jäbän ohjaaja Karppinen on toiminut Kainuun rajavartiostossa pitkäaikaisena koirakoulutusvastaavana. Karppisen nykyinen rajakoira Jäbä on ollut palveluksessa vuodesta 2015 alkaen. Jäbä ja Karppinen ovat suorittaneet useita henkilöetsintöjä Kainuun rajavartioston vastuualueella hyvällä menestyksellä sekä esine-etsintöjä niin töissä kuin työajan ulkopuolella. Karppinen on rautainen koiratoiminnan ammattilainen, joka kehittää niin Rajavartiolaitoksen kuin muidenkin viranomaisten koiratoimintaa.

Vuoden virkakoirien 2023 kuvat löytyvät Kennelliiton mediapankista.

Vuoden virkakoirien 2023 esittelyvideot löytyvät täältä.