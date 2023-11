Osa linja-autoreiteistä muuttuu Paavolassa joulukuun alussa

Pyhännän tilanteeseen haetaan helpotusta viranomaisyhteistyöllä 23.10.2023 08:54:41 EEST | Tiedote

Jukkatalo Oy:n konkurssin vaikutuksia lievennetään tehostamalla viranomaisyhteistyötä ja soveltaen työ- ja elinkeinoministeriön paikallisten äkillisten rakennemuutosten hoitamisen toimintamallia (PÄRM). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aloitteesta on perustettu alueellinen koordinaatioryhmä, jossa on jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, TE-palvelut, maakunnan liitto ja Pyhännän kunta. Mukana on myös Pyhännän rakennustuote -konsernin edustaja. Ryhmä koordinoi toimia mm. irtisanottujen uudelleen kouluttamiseksi ja työllistymiseksi sekä yritystoiminnan uudelleen aktivoimiseksi ja alueen kärkihankkeiden edistämiseksi. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Petri Keränen ELY-keskuksesta.