Pakilanpuistoon Elontielle valmistuu uusi rakennus päiväkodin ja koulun käyttöön

Yhteiskäyttöisiä tiloja ja omia alueita

Puuverhoiltu uudisrakennus koostuu kolmesta eri siivestä, joiden yhtymäkohtaan tulee koko rakennuksen sydän, johon sijoittuu kaikkien yhteiskäytössä olevat tilat. Tilojen suunnittelun ja eri toimintojen sijoittelun lähtökohtana on ollut päivittäisen toiminnan sujuvuus ja joustava tilojen käyttö. Yhteiskäyttöisten tilojen ohella on haluttu varmistaa eri ryhmille myös selkeästi omat alueensa. Omien tilojen kotoisuutta ja tunnistettavuutta on vahvistettu muun muassa jokaisen toimijan omalla värimaailmalla sisätiloissa samoin kuin toimijoiden omiin tiloihin johtavien ulkokatosten värityksessä.

Kaksikerroksinen rakennus on haluttu pitää sopivan matalana, jotta se sulautuu mahdollisimman luontevaksi osaksi ympäröivä pientaloaluetta. Hankkeen aikana on kuunneltu alueen asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita rakennuksen ja pihan suhteen, jotta lopputuloksena olisi mahdollisimman yhteenkuuluva ja toimiva osa lähiympäristöä. Uudisrakennuksen toteutuksessa on myös painotettu energiatehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, ja maalämpöä lämmitykseen käyttävän rakennuksen energiatehokkuus onkin luokassa A.

Muutto keväällä hiihtoloman jälkeen

Rakennus luovutetaan 17.1.2024, ja lapset aloittavat uusissa tiloissa suunnitelmien mukaan hiihtolomaviikon jälkeen viikolla 9.

Päiväkodin johtaja Suvi Nieminen kertoo, että lapset odottavat jo innokkaina muuttoa. Päiväkotilaiset ovat käyneet työmaalla seuraamassa aidan takaa vanhan rakennuksen purkua ja uuden päiväkotinsa valmistumista. Uuteen paikkaan siirtyminen on pienille aina iso muutos, ja Nieminen kertoo, että lasten kanssa on keskustelu tunteista, joita muutos heissä herättää. Lasten parissa ilmassa onkin Niemisen mukaan nyt jo jännitystä, iloa ja malttamattomuutta.

Yhteisellä rakennuksella monia hyötyjä

Elontielle haluttiin yhdistää päiväkodin ja ensimmäisten luokkien tilat samaan rakennukseen, koska se kokemuksen mukaan lisää yhteisöllisyyttä ja lasten toimivaa vuorovaikutusta. Opinpolun ensimmäisten vuosien siirtymävaiheet myös helpottuvat, kun tilat ja henkilökunta ovat jo tuttuja. Päiväkoti ja koulu ovat jo väistötiloissa päässeet toimimaan yhteisissä tiloissa, ja kokemukset ovat olleet hyviä.

Usean toimijan käytössä oleva rakennus tarjoaa myös mahdollisuuksia sujuvaan tilojen yhteiskäyttöön ja tarjoaa näin käyttäjille monipuolisempia tiloja. Esimerkiksi rakennuksen eri siipien yhtymäkohtaan suunniteltuun yhteiselle alueelle tulee käyttöön tilat, josta löytyy ruokala, liikuntasali ja tiloja musiikin, käsitöiden ja kuvaamataidon opettamiseen ja harrastamiseen. Tilat ovat niin koulun kuin päiväkodin käytössä ja iltaisin myös iltakäyttäjien ja asukkaiden varattavissa. Tilat onkin suunniteltu mahdollisimman laajaan asukaskäyttöön soveltuviksi.

Päiväkodin pihalla on panostettu vehreyteen ja virikkeisiin

Piha-alueiden suunnittelussa ja varustelussa on huomioitu turvallisuus, liikunnallisuus, valvottavuus sekä pihojen monipuolinen käyttö. Rakennus sijaitsee rinnetontilla, mikä osaltaan on vaikuttanut pihasuunnitteluun. Pihan korkeuseroja on pyritty hyödyntämään leikkipaikkoja suunnitellessa, ja esimerkiksi pihan rinteisiin on rakennettu liukumäkiä ja tiloja talven pulkkaleikkeihin.

Päiväkodin piha on aidattu ja sille kuljetaan lasten omilta toiminta-alueilta. Päiväkotilaisten piha-alue on suunnittelu tarjoamaan mahdollisimman elämykselliset ja vehreät puitteet sekä luonnonmukaista tilaa leikille. Tontilla on pieni metsäalue, joka tarjoaa virikkeellisen ympäristön lasten leikeille ja retkille. Rakennuksen ympäristössä on pyritty säilyttämään olemassa olevaa metsää mahdollisimman paljon, ja alueelle on myös istutettu uusia puita. Leikkialueelta löytyy leikkivälineiden lisäksi keinuja ja viljelyalue, jossa lapset saavat tutustua omien kasvien kasvatukseen.

Ala-asteella on oma piha-alueensa, jossa on kiipeilymahdollisuuksia, planetaario sekä pelialue. Liikuntatuntien isompaa aluetta vaativat pelit hoituvat ala-asteen koulun sisä- ja ulkoliikuntatiloissa pääkoululla sekä läheiselle tontille syksyllä 2023 valmistuneessa Helsingin Namikan urheiluhallissa, jonka tiloja kaupunki vuokraa koulun käyttöön.

Osa isompaa hanketta

Nyt rakennettava koulu- päiväkotirakennus on osa isompaa Pakilanpuiston allianssihanketta, jonka tavoitteena on ollut sujuvoittaa alueen koulujen ja päiväkotien toimivuutta ja lasten ja oppilaiden optimaalista sijoittumista eri toimipisteisiin. Hanke koskee Pakilan ala-asteen ja Pakilan yläasteen kouluja, päiväkoti Havukkaa ja päiväkoti Pakilaa. Myös nuorisotilat ovat hankkeessa mukana. Hankkeen tavoitteena on ollut löytää paras tilaratkaisu alueen koulujen, päiväkotien ja nuorisotalon mahdollisimman toimivalle järjestämiselle. Kaikkiaan hankkeessa on suunniteltu tilat 950 koululaiselle, 230 päiväkotilapselle sekä lisäksi 18 vaikeimmin vammaiselle lapselle. Pakilanpuiston allianssin muodostavat tilaajana Helsingin kaupunki sekä NCC, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, AFKS Arkkitehdit, Ideastructura ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmistuivat maaliskuussa 2022 Pakilan ylä- ja ala-asteen sekä nuorisopalveluiden tilat Halkosuontie 88:aan. Paikalle rakennettiin uusi koulurakennus ja Pakilan ala-asteen vanhaan rakennukseen tehtiin perusparannus. Nyt toisessa vaiheessa rakennettava uudisrakennus Pakilan alaluokkien sekä päiväkoti Havukan ja päiväkoti Pakilan yhteiseen käyttöön tulee päiväkoti Havukan entiselle tontille. Nyt tehtyjen uudistusten myötä koulujen ja päiväkotien toiminta yhdistetään viidestä eri rakennuksesta kahteen.