KUTSU MEDIALLE: Tervetuloa ilmailualan kestävän kehityksen foorumiin Tampereelle

Sustainability Forum: Shaping the Future of Aviation -tapahtuma järjestetään englannin kielisenä.

Aika: 30.11.2023 klo 12.00-16.30

Paikka: Tampere-talo , Yliopistonkatu 55, Tampere

Tampereella ensimmäistä kertaa järjestettävä foorumi kokoaa yhteen alan johtavia asiantuntijoita ja päättäjiä keskustelemaan haasteista ja innovatiivisista ratkaisuista, joita kestävämpi ilmailuala edellyttää.

”Edessämme on ihmiskunnan suurin haaste – ilmastokriisi. Tällä hetkellä lentoliikenteen osuus globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on 2–3 prosenttia. Tämän odotetaan kasvavan lentämisen kysynnän kasvaessa. Siksi meidän on tehtävä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa keskustellaksemme ja oppiaksemme toisiltamme, mutta myös tehdäksemme yhteistyötä”, sanoo Air Francen ja KLM:n vastuullisuustyöstä Pohjois-Euroopassa vastaava Maria Hagelberg.

Tapahtuman ohjelma:



Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikosen tervehdys (etukäteisnauhoitus)

Pääpuhuja: Tampereen yliopiston ilmailualan professori Stephen Wright

Paneelikeskustelu: Lentoliikenteen kestävän kehitykset strategiat ja tavoitteet

Osallistujat: Anselm Eisentraut, Neste Oyj, Mikko Viinikainen, Finavia Oyj, Maria Hagelberg, KLM Royal Dutch Airlines ja Zita Baranova, airBaltic



Foorumissa käsiteltäviä keskeisiä aiheita ovat muun muassa:

kestävämmän energian käyttöön siirtymisen haasteisiin vastaaminen ilmailualan edellyttämien tarpeiden mukaisesti

eri sidosryhmien roolien ja panoksen ymmärtäminen siirtymässä

tapojen selvittäminen, joilla matkustajat voivat edistää kestävämpää matkustamista.

Tapahtuman isäntänä toimii Olli Ikäheimo, Business Tampere ja tilaisuuden moderaattorina Soili Varpula KLM Royal Dutch Airlines.

