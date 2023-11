MEP Alametsä: Avaruusteknologia on kriittistä Euroopan turvallisuudelle ja yhteiskunnan toimivuudelle

Mietintö kommentoi komission esitystä avaruusstrategiasta puolustuksen ja turvallisuuden alalla. “Viimeistään Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut huolestuttavasti, miten avaruusinfrastruktuuri on olennainen osa modernia sodankäyntiä. Siksi on niin tärkeää, että EU:lla on selkeä strategia avaruusturvallisuuden kehittämiseksi”, Alametsä kommentoi.

Alametsä näkee, että avaruusturvallisuuden kenttä on muuttunut nopeasti teknologisen kehityksen ja toimijoiden määrän kasvaessa.

“Avaruustoimintakyky on yhä tärkeämpää kansalliselle turvallisuudelle, mutta monilla jäsenmailla, kuten Suomella, on rajalliset resurssit avaruudessa toimimiseen. Siksi EU:n pitää koordinoida paremmin jo olemassaolevia resursseja, panostaa osaamisen ja teknologian kehittämiseen”, Alametsä toteaa ja nostaa esiin myös EU:ssa valmistelussa olevan avaruuslain merkityksen. “Nykyisellään alle puolella jäsenmaista on lainsäädäntöä aiheesta”, hän muistuttaa.

Alametsä haluaa myös korostaa EU:n kansainvälistä vastuuta: “Avaruus on globaali pelikenttä. Kansainvälisiä sääntöjä avaruudessa toimimiseen pitää vahvistaa. EU:n pitää olla aktiivinen globaalin sääntöpohjaisuuden edistämisessä, ja samalla edistää avaruuden vastuullista käyttöä, ei sen kasvavaa militarisointia.”

Alametsä haluaa myös selkeyttää yksityisen ja julkisten toimijoiden roolia avaruusturvallisuuden kentällä. Kiertoradalla olevista noin 5 500 satelliitista vain 450 on armeijoiden omistuksessa tai käytössä. Hän nostaa esimerkiksi tilanteen, jossa Ukrainan asevoimille yhteydenpitokanavan tarjoavien sateliittien omistaja Elon Musk kieltäyi yhtäkkiä tarjoamasta yhteyttä Ukrainan yllätyshyökkäykseen krimillä, koska hän pelkäsi Venäjän reaktiota. “On huolestuttavaa jos näin kriittiset puolustukseen liittyvät päätökset valuvat pois demokraattisesta valvonnasta”, Alametsä toteaa.

Alametsä näkee avaruusturvallisuuden linkittyvän moniin eri turvallisuushaasteisiin ja niiden ratkaisuihin. “Minulle oli myös tärkeää nostaa mietinnössä esiin, miten avaruus linkittyy läheisesti esimerkiksi ilmastonmuutokseen, joka on jo nyt yksi suurimmista turvallisuusuhista. Avaruusresurssimme ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen seurannassa, ennustamisessa, sekä sen turvallisuusvaikutusten arvioinnissa.”

“Avaruusteknologialla on huikeita mahdollisuuksia, niin ihmisten elämän helpottamiseksi kuin maailmanlaajuisen turvallisuuden parantamiseksi; ei anneta sen muuttua taisteluksi, jonka kaikki häviävät” Alametsä päättää.







Lisätiedot:

Mietintöluonnos: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0334_FI.html

Alviina Alametsä

+358407294597

alviina.alametsa@ep.europa.eu