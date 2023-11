Jarkko Eloranta maan hallitukselle: SAK valmis kompromisseihin neuvotteluissa

SAK:n Saana Siekkinen: EK ylistää kampanjassaan sanelemaansa hallitusohjelmaa 8.11.2023 07:05:00 EET | Tiedote

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tällä viikolla aloittanut mainoskampanjan, jossa se perustelee ja kehuu Orpon-Purran hallituksen ohjelman hyvyyttä. – Mainoskampanjassa todistellaan hallitusohjelman erinomaisuutta. Kenellekään ei varmaan ole tämän jälkeen epäselvää, mistä suunnasta Orpo-Purran hallitusohjelman sisältö on tullut, SAK:n johtaja Saana Siekkinen toteaa. Työttömyysturvan tarkastelu vaillinainen ja osin harhaanjohtava Siekkinen ihmettelee, miksi Suomea muihin Pohjoismaihin vertaavassa EK:n kampanjassa Suomen työttömyysturvaa verrataan pelkästään Ruotsin työttömyysturvaan. – Tarkoitushakuisesti EK unohtaa propagandaansa sopimattoman Tanskan työttömyysturvan. Tanskassa työttömyysturva on sekä kestoltaan että tasoltaan Suomea parempi. Mielenkiintoista kyllä, siellä kattava ansiosidonnainen työttömyysturva ei estä korkeaa työllisyyttä. Saana Siekkisen mukaan EK:n vertailu Ruotsiinkin on vähintään ylimalkainen. Siellä ansioturvan taso on suurella osalla selkeästi korkeampi kuin