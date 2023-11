Suomen Kiinteistönvälittäjät ry palkitsi Vuoden Parhaat 2023-voittajat

SKVL:n jäsentoimistoja on nykyään jo lähes 500, joissa on yli 1800 välityksen paikallista asiantuntijaa kautta Suomen. Tarkan esikarsinnan perusteella valitaan finalistit, joiden joukosta voittajat valitaan jäsenäänestyksellä. SKVL:n Vuoden kiinteistönvälittäjä on palkittu 1980-luvulta lähtien. Tänä vuonna palkittiin voittajat kolmesta eri kategoriasta: Vuoden Kiinteistönvälittäjä, Vuoden Yritys ja Vuoden Tulokas.

SKVL Vuoden Kiinteistönvälittäjäksi 2023 valittiin Liisa Kulmala Jyväskylästä

Liisa Kulmala LKV, KED ja SKVL laatuauktorisoitu kiinteistönvälittäjä on aloittanut työskentelyn kiinteistönvälitysalalla vuonna 2004. Pitkän uran aikana hän on tehnyt myös muita alaan liittyviä töitä, mutta on palannut taas välitystehtäviin ja työskentelee nyt Jyväskylässä Savolin LKV:llä. Pitkästä kokemuksesta on Liisalle huomattavasti hyötyä työssään. Muina menestyksen avaimina hän pitää välittäjäpersoonaansa ja sitä, että asiakkaille välittyy hänestä pätevä, rehti ja mukava kuva. Liisa on oppinut vuosien saatossa luopumaan liiallisesta turvallisuushaluisuudesta ja luottamaan omaan toimintaansa. Hänen mielestään on tärkeää pystyä olemaan ylpeä omista saavutuksistaan.

SKVL Vuoden Tulokkaaksi 2023 valittiin Mikko Laurila Jyväskylästä

Jyväskyläläinen Mikko Laurila LKV, KiLAT ja SKVL laatuauktorisoitu kiinteistönvälittäjä on tehnyt aikaisemmin myyntityötä, ja siirtynyt kiinteistönvälittäjäksi Kiinteistönvälitys Enberg LKV:lle. Hän kertoo aina olleensa ahkera myyjä, ja soveltavansa nyt samoja myyntityön periaatteita välitystyöhön. Kiinteistönvälitysala on jatkuvasti ja nopeasti muuttuva ala, ja Mikko kertoo pysyvänsä sen muutosten ja kehityksen mukana kouluttautumalla ja panostamalla jatkuvaan oppimiseen. Tiedon ja taidon kehittymisen tukena hänellä on hyvä tiimi sekä SKVL:n koulutukset.

SKVL Vuoden Yritykseksi 2023 valittiin Kiinteistönvälitys LKV Savolin Jyväskylästä

Jyväskyläläinen perheyritys Kiinteistönvälitys LKV Savolin perustettiin vuonna 1998, ja on ollut SKVL:n jäsenenä alusta asti. Tällä hetkellä Savolinilla työskentelee 7 välittäjää, sihteeri sekä ajoittain myös yrityksen eläkkeelle jäänyt perustaja, Reijo Savolin. Yrityksen voimavara on hyvä tiimi, jonka jäsenistä saa kuulla paljon positiivista asiakaspalautetta. Savolinin toimintaa on vuosien saatossa edistetty pitkäjänteisellä työllä ja laadukkaalla tekemisellä. Uusia asiakkuuksia saadaan monien perinteisten reittien kautta, mutta yrityksellä on markkinoinnissaan pilke silmäkulmassa; Savolinin mainoksiin saattaa törmätä esimerkiksi ravintolan vessassa.