Tagnilelta uusi OctoDOC-tuote – korvaa DocOriginin

Nykyisen DocOrigin-tuotteen korvaava OctoDOC sisältää hyödyllisiä toiminnallisuuksia, aiempaa laajempaa yhteensopivuutta ja kiinnostavat kehitysnäkymät. Vanhan tuotteen tuki jatkuu Tagnilen kautta nykyisille asiakkaille tai asiakkaat voivat helposti siirtyä uuteen OctoDOC-tuotteeseen.

- Otamme nyt ison askeleen eteenpäin ja tarjoamme asiakkaillemme seuraavan sukupolven ratkaisuun. Asiantuntijamme ovat löytäneet parhaan ja asiakkaille lisäarvoa tuottavan vaihtoehdon poistuvan tuotteen tilalle, kertoo Tagnilen liiketoimintajohtaja Jarmo Siivari.

OctoDOC-tuotteen päämies Prisma-IT on kehittänyt tuotetta jo vuodesta 2016. OctoDOC on heti saatavilla ja se on suunniteltu vastaamaan keskisuurten yritysten asiakirjatuotantoon. Se tarjoaa laajan teknisen yhteensopivuuden eri tiedostoformaattien välillä.

OctoDOC tarjoaa samat perusominaisuudet kuin DocOrigin. Asiakirjat ovat vaatimusten mukaisia, eli saavutettavia tai esimerkiksi tarraformaatissa tulostettavia.

Palvelemme muutosvaiheessa – tuki vanhalle tuotteelle jatkuu

Tagnile on sitoutunut pitämään erityisen hyvää huolta jokaisesta sopimusasiakkaastaan.

- Vanhan tuotteen käyttö ja tuki jatkuvat edelleen. Olemme sen lisäksi vahvasti sitoutuneet tukemaan asiakkaitamme tässä siirtymävaiheessa ja varmistamaan, että siirtyminen OctoDOC-tuotteeseen on mahdollisimman sujuvaa, varmistaa Jarmo Siivari.

Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä jokaiseen DocOrigin-asiakkaaseemme lähiaikoina tuotevaihtoon liittyen. Lisätietoja ja ohjeita OctoDOC-tuotteen käyttöönotosta saatte myös verkkosivuiltamme tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Strateginen yhteistyö

Prisma-IT on kansainvälisesti rekisteröity tavaramerkki vuodesta 2013 alkaen, jolloin yrityksen IT-toimialasektori aloitti Hollannissa. Suomalainen tavaramerkin haltija on Prisma-IT Nordic Oy



Tagnile on asiantuntijasi tiedon merkitsemisessä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden monipuolisimmat ja kehittyneimmät ratkaisut tiedon merkitsemiseen ja tiedon virtaamiseen.

OctoDOC on osa Tagnilen Tiedon Esitys -tuoteryhmän ratkaisuja. Tagnilella on Tiedon Kerääminen -tuoteryhmästä esimerkiksi julkishallinnolle tarjolla ePalvelu- ja yrityksille iPalvelu-tuotteet.