TagNilen uusi Aiddocs-ratkaisu tuo ketteryyttä ja varmuutta dokumenttituotantoon ja asiakirjamallien hallintaan

TagNilen uusi osakkuusyhtiö Aiddo Oy on suomalainen tuotekehitysyhtiö, joka on kehittänyt ja myynyt Aiddocs-ratkaisuaan jo usean vuoden ajan Suomessa ja kansainvälisesti.

Nyt tehdyn sopimuksen myötä TagNile vastaa Aiddocs-myynnistä Suomessa. Aiddo keskittyy ratkaisun kansainväliseen tuotteistamiseen sekä asiakastukeen.

Aiddocs-ohjelmisto on organisaatioiden asiakirjatuotannon tehostamiseen kehitetty ohjelmistokokonaisuus, jonka ohjelmointiliityntä perustuu moderneihin, yleisesti käytettyihin web-standardeihin ja REST-rajapintoihin. Asiakirjojen luonti tapahtuu Microsoft Officen OpenXML-tiedostomuotoja hyödyntävien rakenteisten asiakirjamallien pohjalta.

Ratkaisun etuina on sekä asiakirjamallien helppo muokattavuus tutuilla työkaluilla että sovellusten arkkitehtonisesti siisti integroitavuus eri järjestelmiin. Organisaatiot hyötyvät erityisesti tuotettavien dokumenttien paremmasta laadusta ja saavutettavuudesta. Lisäksi ratkaisu helpottaa eri brändien hallintaa moniasiakasympäristöissä.

Aiddocs-ratkaisun taloudelliset hyödyt konkretisoituvat tyypillisesti koodaustyön radikaalina vähentymisenä, asiakirjasisältöjen ylläpidon nopeutumisena sekä teknisen arkkitehtuurin elinkaaren pidentymisenä.

Strateginen yhteistyö

Aiddo on erikoistunut ratkaisemaan dokumenttituotannon tarpeet ajanmukaisin tekniikoin erityisesti vaativissa moniasiakasjärjestelmissä. Aiddocs on Aiddo Oy:n kehittämä dokumenttien luonnin ja asiakirjamallien hallinnan ratkaisu.



TagNile on asiantuntijasi tiedon merkitsemisessä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden monipuolisimmat ja kehittyneimmät ratkaisut tiedon merkitsemiseen ja tiedon virtaamiseen.

