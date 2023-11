Pikku-Finlandia sai jatkoajan vuodelle 2025 – rakennuksen siirron aikataulu vahvistuu ensi vuoden alussa

Töölönlahden maamerkki Pikku-Finlandia on avautumisensa jälkeen lunastanut paikkansa yhtenä kaupungin ihastelluimmista tapahtumakeskuksista. Alun perin Finlandia-talon perusparannuksen aikaiseksi väistötilaksi suunniteltu tapahtumakeskus on ollut niin suosittu, että se saa jatkaa toimintaansa vielä Finlandia-talon uudelleenavajaisten jälkeenkin ainakin vuoden 2025 loppuun saakka. Finlandia-talo Oy on anonut Helsingin kaupungilta viiden vuoden lisäaikaa. Toiveena on siis jatkaa Pikku-Finlandian hyvin alkanutta tarinaa, kun kaupunki kehittää Töölönlahden aluetta.

“Pikku-Finlandian huippuhetkiä ovat olleet kansainväliset kongressit, joita pääsimme järjestämään pitkästä aikaa pandemian jälkeen heti ensimmäisenä kesänä. Pikku-Finlandiaan kokoontui ihmisiä ympäri maailman kansainväliseen kongressiin. Lisäksi kesäiset Töölönlahti jazz -tapahtumat terassilla, erilaiset gaalajuhlat sekä lukuisten uusien lanseerausten tapahtumapaikkana toimiminen ovat jääneet mieleen”, muistelee Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.

Helsingissä on tällä hetkellä pulaa monipuolisista ja mukautuvista tapahtumapaikoista. Ydinkeskustassa on ollut pula isommista tasalattiapohjaisista juhlatiloista, jotka vetävät yli tuhat henkeä. Pikku-Finlandian kysyntä onkin ollut kovaa ja varauskanta on ollut alusta asti erinomainen. Pikku-Finlandia on nähtävyys ja upea rakennus on herättänyt kansainvälistäkin huomiota arkkitehtuurillaan sekä voittanut useita viestintäalan palkintoja. Suomalaiseen ruokaan, taiteeseen, tapahtumiin ja musiikkiin keskittynyt Pikku-Finlandia on tuonut yleisölle avoinna olevia tapahtumia suositun viinikahvilan ohella. Pikku-Finlandia tulee olemaan Finlandia-talon käytössä vielä vuoden 2025, jolloin myös perusparannettu Finlandia-talo avaa ovensa.

Töölönlahden tulevaisuutta suunnitellaan alueen toimijoiden kesken

Helsingin kaupunki on nyt kaavailemassa Pikku-Finlandian rakennuksen jatkokäyttöä ja suunnittelee sen siirtoa mahdollisesti Tapulikaupunkiin, jossa se palvelisi Helsingin medialukion lisätilana syksystä 2026 alkaen. Ennen lopullista päätöstä tarkastellaan vielä tarkennettua suunnitelmaa ja aikataulua Finlandia-talon ja Töölönlahden alueen kehittämisen osalta. Kaupunkiympäristön toimiala huomioi suunnittelussa muun muassa alueen tulevan palvelutarjonnan ja tapahtumallisuuden edistämisen näkökulman.

”Lähdemme innolla mukaan alueen kehittämiseen, kun suunnittelutyö alkaa tammikuussa”, toteaa Tolonen.

Vuosi 2024 tulee olemaan tuttuun tapaan kiireinen. Samalla ajatukset suuntaavat jo Finlandia-talon uudelleenavajaisiin. Finlandia-talo avaa uusia palveluita matkailijoille ja kaupunkilaisille. Uusi Finlandia Experience -konsepti avaa yleisölle elämyksellisen näyttelykokonaisuuden, joka esittelee Suomea, Alvar Aallon tuotantoa ja Finlandia-talon historiaa. Näyttely avataan kesällä 2025. Heti tammikuussa avajaisten yhteydessä pääsee kuka tahansa tekemään majoitusvarauksen upeaan taloon. Talon pohjoisosaan avataan kaksi Finlandia-talon majoitushuoneistoa, jotka ovat toimineet aikoinaan talon työntekijöiden asuntoina ja myöhemmin toimistona.

Faktoja:

Pikku-Finlandia syntyi Aalto-yliopiston opiskelijaprojektina puurakentamisen ja rakennussuunnittelun yhteisellä maisteriopintojen kurssilla. Jaakko Torvisen ehdotus Finlandia Forest pääsi jatkokehitettäväksi, ja lopulta toteutettavaksi valittiin Jaakko Torvisen, Elli Wendelinin ja Havu Järvelän työ.

Pikku-Finlandian avajaisten jälkeen maaliskuusta 2022 alkaen tilavarauskalenterit ovat olleet täynnä. Finlandia Cafe&Wine -viinikahvilan asiakaspaikkojen täyttöaste ylittyi kolminkertaisesti tavoitteesta.

Pikku-Finlandiassa on vuosina 2022–2023 järjestetty yli 500 tapahtumaa, joista 25 % oli kansainvälisiä kokouksia, kongresseja, banketti-illallisia tai muita tapahtumia. Tapahtumatilojen käyttöaste on kova, ja tapahtumien kävijämäärät ovat vaihdelleet 10–1 000 välillä.

Pikku-Finlandiassa on 2 200 neliötä asiakastilaa, kapasiteettia 1 100 henkilölle ja istuvalle illalliselle mahtuu 800 henkilöä. Rakennuksen terassi on Helsingin pisin: 127 metriä pitkä.

Finlandia-talon perusparannus on käynnissä. Uudistettu Finlandia-talo avataan yleisölle alkuvuodesta 2025. Talon pohjoisosa avataan yleisölle uudistuneiden palvelukonseptien kera.

Alvar Aallon suunnitteleman Finlandia-talon päärakennus on valmistunut vuonna 1971 ja sen kongressisiipi 1975. Taloa laajennettiin Veranda-tilalla vuonna 2011. Tämän mittaluokan perusparannusta ei ole aikaisemmin tehty.

