MG4 XPOWER nyt myyntiin myös Suomessa: 0–100 km/h 3,8 s – hinta 43 500 €

Uuden MG4 XPOWER-mallin kaksi moottoria tuottavat yhteensä 320 kW:n huipputehon ja jopa 600 Nm:n vääntömomentin. Parannettu voimansiirto tarjoaa raakaa suorituskykyä ja uudet teknologiset päivitykset jakavat voiman tehokkaasti. Tämä asettaa uusimman MG4-version markkinoiden suorituskykyisimpien sähköautojen rinnalle.

Uuden mallin suorituskykyä korostava Launch Control antaa kuljettajille mahdollisuuden kiihdyttää 0–100 km/h vain 3,8 sekunnissa. Päivitetty älykäs moottorin ohjaus mahdollistaa tarkemman moottoritehon hallinnan. Vapaapyöräisellä yksisuuntaisella kytkimellä toteutettu nelivetojärjestelmä mahdollistaa nelivedon kytkeytymisen 200ms:ssa. Täysin uusi elektroninen tasauspyörästön lukitus (XDS) on saatavilla ensimmäistä kertaa MG4 XPOWERissa, jossa se mahdollistaa vääntömomentin ohjauksen kaikkien neljän pyörän välillä ja siten optimaalisen pidon kaikissa ajo-olosuhteissa.

Myös alustan viritystä on päivitetty: jousivakioita ja iskunvaimennusta on uudelleenkalibroitu, kallistuksenvaimentimia jäykennetty ja ohjausta terävöitetty. Jousituksen kokonaisjäykkyyttä on lisätty etuakselilla 25 % ja taka-akselilla 10 %. MG:n insinööritiimi on myös kalibroinut regeneratiivisen jarrutuksen ohjelmiston uudelleen. MG4 XPOWER mahdollistaa myös yhden polkimen ajamisen.

Autossa on halkaisijaltaan 345 mm ja 340 mm jäähdytetyt jarrulevyt ja 235/45R18-kokoiset Bridgestone Potenza -renkaat. Urheilullista ulkonäköä lisäävät myös oranssit XPOWER-jarrusatulat. Hienovaraisia ​​ulkonäkömuutoksia ovat myös musta katto, 18 tuuman kevytmetallivanteet ja kiillotetut korostukset sekä eksklusiivinen uusi Hunter Green -värivaihtoehto.

"Olemme varmoja, että MG4 XPOWER ravistelee markkinoita MG4 Luxury -mallin tapaan, osoittaen, että kompakti sähköauto voi olla edullinen, käytännöllinen ja loistava ajokyvyiltään", sanoo MG:n projektijohtaja Jon Höckerstedt Hedin Automotivelta.

XPOWER sisältää myös palkitun MG4-malliston runsaan teknologian ja varustelutason sekä käytännölliset ominaisuudet.

Faktat

320 kW

0–100 km/h 3,8 sekunnissa

WLTP yhdistetty toimintamatka 385 km

7 vuoden/150 000 km takuu

Hinta 43 500 €

Saatavana rajoitettu erä

MG4 Electric XPOWER on tilattavissa nyt. Tutustu malliin verkkosivuilla: https://www.hedinautomotive.fi/mg/mg4/#XPOWER

Suomeen ensimmäiset autot saapuvat koeajettaviksi joulukuussa.